Un organisme de Hamilton a choisi de soutenir les familles africaines vulnérables de la ville en misant sur l’accès à des aliments culturellement significatifs. Cette initiative a permis de répondre à des besoins concrets tout en affirmant l’importance de l’identité et du mieux-être au sein des communautés afrodescendantes, particulièrement les nouveaux arrivants.

Olaïsha Francis – IJL – LeRégional

En cette période de fin d’année souvent synonyme de rassemblements familiaux et de traditions culinaires, le Centre Rafiki a choisi de placer la culture au cœur de son action communautaire. Le 19 décembre, l’organisme a organisé l’initiative Nourishing Our Roots, qui visait à offrir à des familles dans le besoin des denrées alimentaires africaines de base et valoriser le patrimoine culinaire et identitaire des communautés qu’il dessert.

« Apporter les saveurs traditionnelles africaines à notre communauté pendant les moments en famille a été un magnifique rappel du pouvoir de la cuisine et du patrimoine », souligne Liliane Kabamba, directrice générale du Centre Rafiki. Pour l’organisme, l’alimentation ne se limite pas à répondre à un besoin vital, elle joue aussi un rôle essentiel dans le sentiment d’appartenance et de bien-être mental, particulièrement chez les nouveaux arrivants.

Grâce à une subvention, le Centre s’est approvisionné en produits alimentaires africains souvent difficiles à trouver ou coûteux au Canada. Au total, 65 personnes se sont inscrites et ont reçu un sac de provisions composé de denrées de base utilisées dans de nombreux plats traditionnels. Parmi celles-ci figuraient de l’igname, du manioc, du pondu, des épinards africains, des bananes plantain, de la semoule, de la farine de maïs, du riz, du poulet fermier et des choux.

Pour de nombreuses familles immigrantes, l’adaptation à l’alimentation canadienne représente un défi souvent sous-estimé. Les habitudes alimentaires, profondément ancrées dans la culture et l’histoire personnelle, sont bouleversées à l’arrivée dans un nouveau pays. À cela s’ajoute le coût élevé des produits africains, qui rend leur accès difficile, surtout pour les ménages vivant une situation de précarité.

Dans ce contexte, Nourishing Our Roots est venu combler un manque bien réel, en offrant non seulement de la nourriture, mais aussi un moment de réconfort et de reconnaissance culturelle.

L’initiative s’inscrit dans une vision plus large portée par le Centre Rafiki. « On travaille officiellement à la relance de notre banque alimentaire d’inspiration africaine, afin de garantir à notre communauté l’accès à des aliments culturel tout au long de l’année », précise la directrice générale. Une telle ressource demeure rare à Hamilton, alors même que la population africaine et afrodescendante de la région ne cesse de croître.

À terme, l’organisme souhaite mettre en place « une banque alimentaire africaine mensuelle, capable de soutenir un plus grand nombre de familles », indique Mme Kabamba. Le Centre espère ainsi augmenter progressivement le quota pour atteindre une centaine de familles bénéficiaires par mois.

Pour les participants, recevoir des aliments familiers signifie pouvoir cuisiner des plats transmis de génération en génération, partager un repas qui rappelle le pays d’origine et préserver une part de son identité dans un parcours migratoire souvent exigeant.

À travers cette initiative, le Centre Rafiki réaffirme sa mission de soutien global aux communautés afrodescendants de Hamilton. En nourrissant le corps, mais aussi les racines culturelles, l’organisme démontre que la solidarité passe aussi par la reconnaissance des cultures et des histoires qui composent le tissu social local.

Photo : L’équipe du Centre Rafiki distribue les denrées alimentaires. (Crédit : Centre Rafiki)