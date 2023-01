Les fidèles de l’église Sacré-Cœur à Welland ont répondu en grand nombre à l’invitation de Muriel Thibault-Gauthier, présidente du Comité Soleil pour le dîner et spectacle de Noël du dimanche 4 décembre présenté dans la salle paroissiale. Plus de 300 personnes sont venues d’un peu partout dans le Niagara pour l’événement festif.

Plusieurs organismes, dont le Club Renaissance et les Chevaliers de Colomb, ont aidé Mme Thibault-Gauthier à coordonner cette grande fête communautaire qui proposait un dîner du temps des Fêtes style buffet préparé par le chef Paul et des bénévoles de la paroisse.

Une fois rassasiés, les convives ont chanté des airs du folklore canadien-français avec le groupe ARIKO composé des sœurs Lefaive et de leurs parents Louis et Laura, tous originaires de la région de la baie Georgienne.

« Mon thème est « soyons des rayons de soleil pendant la période des Fêtes », mentionne Mme Thibault-Gauthier. Pour moi, c’était important d’avoir une activité où règnent l’amour, l’amitié, la paix et le partage, et d’aider à réduire le taux d’isolement des aînés dans le Niagara. Je voulais leur permettre de revivre des moments du temps des Fêtes de leur jeunesse avec des chansons et des danses folkloriques du bon vieux temps. C’est pour cela que nous avons choisi le groupe ARIKO. Il est formidable pour ce genre de spectacle.

« Pour certaines personnes âgées, ce sera probablement le seul repas de Noël qu’elles savoureront cette année. Les enfants et les petits-enfants habitent souvent trop loin, puis il y a la mobilité réduite et la maladie qui entrent en ligne de compte. Je voulais leur offrir une fête magique parce que Noël, c’est magique! »

Muriel Thibault-Gauthier a le cœur sur la main et prend le temps nécessaire pour que chaque personne se sente à l’aise, appréciée et aimée. Ainsi, dès l’arrivée des participants, elle est allée à la rencontre de chacun d’eux pour les accueillir et les remercier d’être venus.

Comment réussit-elle ce tour de force alors que d’autres organismes peinent à rassembler 50 personnes. « Seul on va vite, mais ensemble on va loin et je remercie tous ceux qui m’appuient dans les activités francophones, en particulier ma famille et le père Guy Bertin qui participe à toutes les étapes de l’organisation d’une telle activité. Ça me touche beaucoup que les gens soient aussi présents et enthousiastes chaque fois que nous planifions une rencontre communautaire », conclut-elle.

Pour le père Bertin, ces célébrations de fin d’année ont véritablement une grande importance. « Cette fête cadre avec notre thème de l’année pastorale : « Soyons des rayons de soleil! » Ce sont donc des célébrations remplies d’amour, d’amitié, de paix, de joies et des ondes positives que les deux comités (Comité soleil et le Conseil pastoral paroissial) qui m’appuient dans la gestion, l’administration et la liturgie de notre paroisse, et moi-même, souhaitons à l’ensemble de la communauté francophone de Welland. Nos meilleurs vœux s’adressent aussi à tous les francophones qui résident dans la Péninsule. Soyez assurés que mes humbles prières vous accompagneront toujours! », conclut le curé de la paroisse Sacré-Cœur.

Photo: Le dîner-spectacle a rassemblé des familles de partout dans le Niagara.