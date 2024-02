Alexia Grousson

La communauté francophone de Hamilton s’est réunie le 26 janvier pour passer la journée ensemble par le biais de deux activités intergénérationnelles organisées par le Centre francophone Hamilton (CFH).

La première, une séance de patinage sur glace a eu lieu dans l’après-midi à la patinoire du Quai 8, au parc Bayfront. Une vingtaine de personnes y ont participé.

« Il y a toujours un beau mélange de générations et de niveaux à notre activité de patinage : des jeunes et des moins jeunes, des débutants et des plus expérimentés. Évidemment, il y a eu quelques chutes et des pantalons un peu trempés mais l’ambiance était bonne. Après le patinage, les participants ont pu se réchauffer autour d’un bon chocolat chaud offert par le CFH », relate Popina Muanga, chargée de projets artistiques et communautaires au centre francophone.

Pour continuer la journée en français dans une ambiance chaleureuse, les participants ont été invités à se rendre dans un pub de Hamilton pour l’Apéro Franco.

« Nous étions une vingtaine à partager en français autour d’un verre et de quelques amuse-bouche. Nous avons découvert de nouveaux visages et, comme toujours, nous avons eu des conversations aussi intéressantes les unes que les autres. Bref, c’était un bon moment de partage pour les convives et moi », conclut Popina Muanga.

La prochaine activité du CFH aura lieu le 11 février au festival Winterfest. L’organisme participera à un après-midi consacré aux folklores canadien-français et africain par le biais de la musique et de contes.

Photo (CFH) : Une vingtaine de personnes se sont réunies pour l’Apéro Franco.