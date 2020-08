Combiner les avantages du taxi et ceux du transport en commun? Pourquoi pas! C’est le défi que s’est imposée la Région du Niagara avec le lancement, le 17 août dernier, de NRT OnDemand. Mis sur pied en partenariat avec un entreprise nommée Via pour le volet technique, ce nouveau programme a pour objectif premier de mieux desservir sur le plan du transport les municipalités qui jusque-là faisaient figure de parents pauvres à ce chapitre : Grimsby, Lincoln, West Lincoln, Wainfleet et Pelham.

Le fonctionnement est simple. Il suffit d’abord, pour les utilisateurs d’un téléphone intelligent, de télécharger l’application NRT OnDemand disponible sur le site Web de la Région du Niagara. Il est également possible de téléphoner au service aux consommateurs au 289 302-2172. Dans un cas comme dans l’autre, le reste de la démarche consistera à déterminer l’endroit où se rencontreront le conducteur et le passager et celui où ce dernier sera déposé.

En effet, bien que des similitudes existent entre ce système et le taxi, des différences notables en distinguent les procédures respectives. Ainsi, pour limiter les déplacements et les arrêts inutiles, les passagers vivant dans le même voisinage devront se réunir à une heure déterminée à un point de rassemblement, telle une intersection. Le système informatique fera en sorte que la distance moyenne entre la résidence de chaque client et le point de départ sera d’environ 100 mètres.

Une fois à bord du véhicule (une mini-fourgonnette), les résidents de Grimsby, Lincoln et Pelham peuvent être conduits ailleurs dans leur ville ou dans une autre municipalité. En ce qui concerne Wainfleet et West Lincoln, il n’existe pour le moment que la possibilité de se rendre dans une autre localité.

Rendus au terminus d’autobus de Welland, à celui de St. Catharines ou à l’hôtel de ville de Port Colborne, les utilisateurs du service peuvent monter à bord d’un autobus et continuer leur chemin. L’inverse existe aussi, soit passer d’un autobus à un véhicule de NRT OnDemand pour poursuivre son trajet. Dans un sens ou dans l’autre, il suffit d’avoir une correspondance en main pour ne pas être obligé de payer une seconde fois.

Les prix du nouveau service sont d’ailleurs modiques : 6 $ pour l’intermunicipal et 3 $ à l’intérieur d’une même ville. Il s’agit là d’un trajet unique et il existe des forfaits pour les utilisateurs courants. Il faut payer par carte de crédit ou carte prépayée. Les conducteurs ne peuvent accepter de paiements en argent comptant.

NRT OnDemand est disponible du lundi au samedi, de 7 h à 22 h. L’étendue du service pourrait être augmentée si la demande se fait sentir. Qui plus est, parmi la flotte de véhicules, il y en a qui sont adaptés pour les fauteuils roulants et d’autres équipés d’un support à bicyclettes.

Pour l’heure, même avec les limitations existantes, NRT OnDemand constitue une avancée majeure dans le soutien aux résidents des secteurs moins densément peuplés de la Péninsule afin d’améliorer leur mobilité. Rappelons que, jusqu’à nouvel ordre, les masques sont obligatoires pour les passagers.

PHOTO (Crédit photo : Région du Niagara) : NRT OnDemand constitue un complément pratique au service d’autobus.