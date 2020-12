Malgré tous les tracas de cette année qui restera dans les mémoires longtemps, il y a de ces traditions dont il serait trop triste de se priver. À grand renfort de masques et de désinfectant pour les mains, Noël est donc là pour de bon.

Or, que reste-t-il à faire en termes d’activités alors que la deuxième vague de la pandémie déferle sur l’Ontario? Aussi surprenant que cela puisse paraître, plusieurs occasions de s’amuser demeurent accessibles au public, quoiqu’il soit toujours plus prudent, en ces temps incertains, de confirmer qu’une activité est toujours au calendrier avant de planifier d’y participer.

Ainsi, pour ceux qui veulent s’arracher à leur ordinateur, les Jardins botaniques royaux, à Burlington, proposent aux promeneurs de visiter le parc Hendrie, décoré suivant la thématique des festivités hivernales. Rien de plus typique, en cette saison, que d’admirer, la nuit venue, un décor féérique du temps des Fêtes, composé dans ce cas de nombreux arbres parés de lumières de Noël et de sept installations surprises.

Elora, non loin de Guelph, est une petite localité fière de ses attraits culturels. Il n’était donc pas question, même cette année, de se priver des talents de la chorale professionnelle The Elora Singers. Le 12 décembre, en soirée, ces chanteurs offriront aux mélomanes le Messie de Haendel sous forme de concert en ligne. Le 19 décembre, la chorale abordera un répertoire populaire et sa prestation sera accompagnée de lectures faites par quelques célébrités canadiennes.

À Hamilton, plus précisément dans le secteur de Stoney Creek, une attraction d’une tout autre sorte s’offre aux amateurs d’histoire. Au Battlefield House Museum & Park se trouve ce qui était autrefois le domaine de la famille Gage dont la maison, datant de 1796, est aujourd’hui un musée. Les visites guidées s’attardent ces jours-ci à ce qu’était le temps des Fêtes il y a 200 ans. Voilà une belle occasion de découvrir les traditions et l’atmosphère de l’époque.

Le 18 décembre, l’orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo, à l’instar de bien des ensembles musicaux, se tournera vers le Web pour garder contact avec le public en offrant un concert au titre évocateur, Yuletide Spectacular. Dirigé par Daniel Bartholomew-Poyser, l’orchestre sera accompagné d’une chorale rassemblant des vocalistes de tous âges.

À Stevensville, un hameau dans les limites de la ville de Fort Erie, se trouve le parc Safari Niagara, un zoo qui n’ouvre ses portes qu’à la belle saison mais dont les sentiers sont parés, le froid venu, de décorations de Noël. Glow Gardens : tel est le nom de cette attraction qui propose, aux automobilistes, un parcours de trois kilomètres le long duquel sont installées plus d’un million d’ampoules de Noël et plusieurs installations réjouissantes.

À l’approche des Fêtes, s’il est une obligation à laquelle à peu près tout le monde doit se plier, c’est bien l’achat de cadeaux. Alors que tant d’entrepreneurs locaux subissent les contrecoups de la récession, pourquoi ne pas leur donner un coup de main en achetant leurs produits? Au Country Christmas Store, le marché de Noël de Pelham, plus de 50 artisans offrent leur marchandise en tous genres. Voilà l’occasion de faire une pierre, deux coups : soutenir l’économie de la région du Niagara tout en se procurant des cadeaux originaux.

Plusieurs de ces activités et attractions sont accessibles sur réservation ou en payant un prix d’entrée. Il y en a plusieurs autres également et une brève recherche sur le Web permet souvent de faire de belles découvertes. Mais que ce soit pour les frais exigés, les heures d’ouverture ou autres, mieux vaut s’informer, notamment pour s’assurer de connaître les règles sanitaires en vigueur et les changements de dernière minute qu’elles entraînent souvent.

PHOTO – Comme tant de municipalités, Hamilton a un grand sapin devant son hôtel de ville.