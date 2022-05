Le 28 avril, la Société hôte de Niagara 2022, avec le Conseil des Jeux du Canada (CJC), le Conseil des partenariats autochtones (CPA) et Teck Resources Limited, a présenté le design de la médaille officielle des Jeux d’été du Canada Niagara 2022 pour la toute première fois.

Le dévoilement de la médaille fait partie des célébrations du compte à rebours des 100 jours avant les Jeux. Conçue par l’artiste local Shaun O’Melia, la médaille représente la beauté et l’histoire de la région de Niagara, et rend hommage aux jeunes athlètes canadiens qui participeront à la 28e édition des Jeux du Canada.

Le design de la médaille et la lanière (inspirée par le CPA) incorporent cinq éléments clés. En premier, les chutes de Niagara dont les 13 ondulations au bas de la médaille représentent à la fois le mouvement des chutes, les 13 provinces et territoires du Canada, les 13 municipalités de Niagara qui se sont réunis pour accueillir les Jeux du Canada de 2022 et les 13 cérémonies annuelles de la pleine lune célébrées par les peuples Haudenosaunee et Anishinaabe, les premiers habitants de la région de Niagara.

Le deuxième élément est le soleil. Derrière les chutes on voit le soleil, qui est un symbole de la vitalité et de l’essor de la région de Niagara, ainsi que de la période estivale pendant laquelle se tiendront les Jeux.

Le troisième élément est le principe de la septième génération. Les sept figures humaines qui paraissent sur la médaille font illusion à la philosophie ancienne du peuple Haudenosaunee qui stipule que les décisions que nous prenons aujourd’hui devraient donner lieu à un monde durable pour les sept prochaines générations.

Puis comme quatrième élément, l’escarpement du Niagara. Les reliefs inscrits dans la médaille représentent l’escarpement du Niagara, l’une des caractéristiques topographiques les plus distinctives en Amérique du Nord, et la colonne vertébrale de l’île de la Tortue.

Enfin, le dernier est le design autochtone de la lanière de la médaille qui s’inspire de plusieurs anciens traités wampum qui favorisent l’amitié, le respect et l’unité.

Teck Resources Limited (Teck), une société minière canadienne de premier plan, fournira toutes les médailles d’or, d’argent et de bronze qui seront remises lors des Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Depuis 2012, Teck est commanditaire des Jeux du Canada et le fournisseur officiel des médailles pour la plus grande manifestation multisports au pays.

« Nous sommes extrêmement fiers et ravis de dévoiler la conception unique et inspirante des médailles des Jeux d’été du Canada Niagara 2022, réalisée par l’artiste local talentueux, Shaun O’Melia, dit Doug Hamilton, président de la Société hôte de Niagara 2022. Le design de la médaille et de la lanière saisit vraiment l’essence de Niagara. Ces médailles feront sans doute la fierté de nombreux athlètes des Jeux qui les chériront pendant les années à venir. »

« Avec les Jeux qui approchent à grands pas, je me rends compte à quel point le dévoilement de la médaille apportera un sentiment de satisfaction et de soulagement. Je suis sûr que de nombreux athlètes qui s’apprêtent à commencer leur parcours des Jeux du Canada éprouvent la même chose », ajoute Shaun O’Melia, résident de St. Catharines et ancien du Collège Niagara.

En juillet 2020, O’Melia a été sélectionné parmi 45 candidats comme gagnant du programme de conception des médailles. « Après d’innombrables heures, de multiples versions et quelques retards imprévus, ça me fait plaisir de constater que le design de la médaille a résisté à l’épreuve du temps. En réexaminant la conception, je ne changerai aucun aspect. »

« Aujourd’hui, le Conseil des partenariats autochtones et les Jeux d’été du Canada Niagara 2022 ont écrit une page de l’histoire ensemble. C’est la toute première fois que la lanière des médailles d’or, d’argent et de bronze des Jeux du Canada comportera un design, dit Michele-Elise Burnett, membre du conseil d’administration de la Société hôte de Niagara 2022 et coprésidente du CPA. Cette année, un design autochtone qui s’inspire des principes des traités wampum, soit l’unité, l’amitié, et le respect, figurera sur les lanières.

C’est quelque chose de formidable dont nous pouvons être fiers! Nous marchons côte à côte, ensemble. »