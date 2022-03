L’organisme Rafiki a pour mandat d’aider les membres de la communauté congolaise et les autres Africains de Hamilton et d’ailleurs. Un éventail de programmes et de services leur sont ainsi offerts : formation en informatique, atelier pour se préparer au test de citoyenneté, aide alimentaire, groupes de partage, séances d’information sur divers sujets, etc.; bref, tout ce qu’il faut pour se bâtir un réseau de contacts et s’établir avec succès au Canada.

Ce désir de contribuer au bien-être de cette communauté passe aussi par la culture. C’est pourquoi Rafiki a entrepris de se doter d’une bibliothèque spécialisée dans la littérature portant sur les cultures afro-caribéennes.

Que ce soit avec des biographies de personnalités célèbres, des ouvrages portant sur les anciens royaumes africains, des contes et histoires, des livres sur les coutumes et les arts des peuples Noirs ou autres sujets, la « Rafithèque » entend donner l’occasion à ces familles issues de l’immigration d’initier les enfants à leurs racines.

Développer le goût de la lecture chez les plus jeunes est un autre objectif que s’était fixé Liliane Masengo Kabamba, fondatrice et directrice générale de Rafiki. « J’avais simplement constaté qu’à la bibliothèque de l’école où je travaille, il n’y avait pas vraiment de livres qui s’adressaient aux élèves noirs », explique-t-elle. De là l’idée de mettre à leur disposition des ressources qui puissent les interpeller davantage.

« Ça a toujours trotté en moi et je me disais : pourquoi ne pas offrir des livres qui répondent à leur vécu? », Mme Kabamba a donc entrepris de créer cette bibliothèque, partant du principe que chacun est responsable de sa propre culture et qu’il faut tâcher de la véhiculer soi-même plutôt que de se tourner vers les autres lorsqu’il y a un manque.

Aujourd’hui, la Rafithèque compte environ 230 livres, dont la plupart s’adressent surtout aux jeunes, mais certains répondent aussi aux besoins et aux goûts des parents. Cela dit, l’organisme donne accès à ces ressources à toute personne, quelles que soient ses origines.

Il est à noter que la création de cette bibliothèque n’est pas sans lien avec le programme Afroliteracy. Conçu pour les élèves noirs de 8 à 12 ans, ce programme vise à encourager chez eux la lecture et l’intérêt pour leurs origines culturelles. Toujours dans le domaine éducatif, l’organisme offre aussi un programme de tutorat nommé Kusoma qui s’adresse aux enfants de l’élémentaire vivant à Hamilton.

L’équipe de Rafiki espère pouvoir doter son organisme d’un bureau au centre-ville dès cette année et, à terme, la Rafithèque pourrait devenir une bibliothèque conventionnelle avec prêts de livres.

Pour l’heure, Liliane Masengo Kabamba espère que de plus en plus de nouveaux arrivants afro-caribéens et de résidents de Hamilton s’intéresseront à la Rafithèque, que ce soit pour en bénéficier ou pour faire des dons de livres. Les ouvrages portant sur les Noirs sont privilégiés, mais tout ce qui peut soutenir les autres services offerts par Rafiki est le bienvenu.

