Chaque année, le 20 mars, les Francophones partout dans le monde célèbrent leur langue à l’occasion de la Journée de la langue française.

Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde selon les Nations Unies. En effet, il y a 300 millions de francophones sur les 5 continents. Certains vivent en France; d’autres au Canada. On peut les trouver aussi en Martinique et en Guyane française. Il y en a en Afrique et en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes parmi eux. En Ontario, 744 000 citoyens et citoyennes sont francophones.

Comme le président de la République française, Emmanuel Macron, le déclare : « La langue de Molière, bien plus qu’une langue d’usage, offre un accès inestimable à une culture universelle qui s’enrichit chaque jour et sur tous les continents de ses échanges. »

Il existe de nombreuses activités à aborder en français le 20 mars. On peut les faire seul, en famille ou avec des amis. Peu importe l’activité que vous choisissez de faire, elle créera des moments mémorables. En voici quelques-unes.

Suivez la douce odeur du sirop d’érable jusqu’à l’érablière. Vous pouvez les trouver ouvertes à partir de maintenant. La température n’est pas toujours favorable pour des activités au grand air, mais qui a dit que de rester à l’intérieur ne peut pas être amusant? Dans ce cas, c’est très simple de faire de la tire d’érable à la maison.

Construire et faire voler un cerf-volant. Vous trouverez les informations essentielles en français sur la construction d’un cerf-volant sur Internet. Les vents au printemps favorisent le vol de cerf-volant.

Et les enfants? Ils raffolent de jouer à la marelle.

Avec les chaleurs du printemps vient inévitablement l’envie de faire pousser les plantes. C’est trop tôt pour le faire à l’extérieur, mais vous pouvez faire pousser une plante à partir d’une graine à l’intérieur. Les semences sont actuellement disponibles. Si vous faites un potager, c’est à compter de la fin de mars que les jardiniers commencent à faire leurs plantules. Certains légumes, comme les pois, se développent bien dans les températures fraîches.

Quitte à devoir rester à l’intérieur, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez lire une histoire ou un poème. Louis-Honoré Fréchette, originaire de Lévis, est le premier poète canadien à avoir été couronné par l’Académie française. Il est l’auteur du poème Le Niagara. En fait, vous pouvez écrire votre propre poème pour célébrer la langue française.

Les cinéphiles voudront chercher les DVD à la bibliothèque publique de Welland.

Fermez les yeux et détendez-vous en écoutant de la musique. Écoutez les chanteurs d’autrefois (Étienne Drapeau ou Annie Villeneuve) ou ceux de nos jours (Charlotte Cardin ou Marc Dupré). Pendant que vous cherchez parmi les DVD de la bibliothèque, jetez un coup d’œil sur les CD de musique.

Vous êtes amateur de jeux de société? Essayez-en un en français. Peut-être jouer une partie d’échecs avec un voisin ou un ami.

Depuis combien de temps n’avez-vous pas goûté une tourtière, des crêpes ou du pouding chômeur? La Journée de la langue française est l’opportunité de préparer un festin français.

Les Québécois et la langue française ont joué un rôle important dans l’histoire de Welland. Il y a 100 ans, 20 familles en provenance de la Belle Province se sont installées à Welland et ces francophones se sont concentrés dans un quartier de la ville connu sous le nom de « ville française ». Il faut célébrer ces pionniers et leur contribution au développement de la région.

L’histoire n’est pas toujours un événement qui a commencé et s’est terminé dans le passé – par exemple, l’arrivée de Champlain ou la Seconde Guerre mondiale. Parfois, nous pouvons faire partie d’une histoire qui a commencé il y a longtemps. C’est le cas de la ville de Québec qui est un lien vivant avec le passé. De même, on peut toujours visiter Le Lieu historique national de la forteresse de Louisbourg.

L’histoire se cache même dans nos épiceries locales. Le 22 janvier 1901 à Montréal, Charles-Théodore Viau a créé l’Empire un biscuit à la guimauve et au chocolat. Un quart de siècle plus tard, le fondateur de la biscuiterie Viau a changé le nom en Whippet. Vous pouvez les acheter aujourd’hui à l’épicerie.

Peu après, en 1905, François Leclerc a établi sa biscuiterie à Québec où ses premiers biscuits à la gelée étaient fabriqués dans le four de sa maison.

Au début des années 1920, Rose-Anna Giroux et son mari Joseph-Arcade Vachon ont quitté leur ferme à Saint-Patrice-de-Beaurivage et ils se sont installés à Sainte-Marie-de-Beauce. C’est là que leurs petits gâteaux May West et Jos Louis ont vu le jour. Encore aujourd’hui, vous pouvez déguster toutes ces gâteries. Chacune d’elles représente un petit morceau d’histoire.

Et vous? Quelle est votre histoire? Recherchez l’histoire de votre famille et faites votre arbre généalogique. Cela pourrait révéler des personnages et des histoires intéressants.

Sonia LeBel, ministre québécoise responsable de la francophonie canadienne, affirme avec emphase : « Cette belle langue que nous partageons est une immense source de fierté pour moi. Je tiens fermement à une francophonie forte, unie et engagée. Ensemble, mobilisons-nous pour faire vivre notre langue dans toutes les sphères de nos vies. »

Que ferez-vous cette année pour fêter le français et la Journée de la langue française?

SOURCE – Philip Gebhardt

PHOTO (crédit : Richardson’s Farm and Market) – Assistez à une démonstration de la production du sirop d’érable.