Le nom d’Artshine, une entreprise sociale basée à Kitchener et spécialisée dans les ateliers artistiques, et celui d’une de ses instructrices, soit Caroline Lavallée-Milot, ne sont pas inconnus des familles qui gravitent dans l’entourage de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW).

En effet, Mme Lavallée-Milot a eu maintes occasions de ravir petits et grands qui, au cours des derniers mois, ont assisté à ses spectacles en ligne offerts par l’organisme.

Or, ce seront bientôt les familles de partout sur le continent que la conteuse et artiste visuelle pourra sous peu entraîner dans son univers loufoque et féérique. En s’associant avec CrackBoom!, une division des Éditions Chouette, Artshine entend effectivement proposer, à l’approche des Fêtes, une boîte-cadeau qui combinera l’initiation à la lecture, une prestation théâtrale et tout ce qu’il faut pour créer un chef-d’oeuvre.

Qu’est-ce à dire? Je suis Super Nino! et Comment attraper un ours qui aime lire sont deux ouvrages jeunesse de la collection CrackBoom! qui, par le biais de l’AFKW, ont fait l’objet d’une lecture théâtrale et d’un atelier artistique de Caroline Lavallée-Milot, conceptrice de cette approche aussi ludique qu’éducative.

Pour leur vocabulaire, parce qu’ils sont contrastés et pour des raisons de droits d’auteur, ce sont ces deux contes qui ont été choisis pour faire partie d’un coffret. Celui-ci comprend l’un ou l’autre de ces livres au choix de l’acheteur, un lien privé Web donnant accès à la lecture-spectacle de ce conte par Mme Lavallée-Milot de même qu’au tutoriel pour créer une oeuvre qui s’en inspire, ainsi que tout le matériel artistique nécessaire.

C’est donc dire que la boîte comprend crayons, papier, pastel sec, paillettes, etc., en fonction du projet à bricoler. Celui-ci permet par la même occasion d’acquérir certaines notions : avant-plan, arrière-plan, fondu, ajout d’un bas-relief et autres.

« À chaque fois, je mixe les textures. J’essaie de mélanger les choses que l’on ne penserait pas à combiner », explique l’artiste. En somme, tout pour stimuler l’imagination!

À noter que l’ensemble est offert en français ou en anglais. Les livraisons débuteront le 1er décembre à la grandeur de l’Amérique et, jusqu’au 30 novembre, les acheteurs – qui doivent passer par le site Web d’Artshine ou Shopify – peuvent bénéficier d’un rabais de 25 % avec le code ARTSHINERACONTE25. Les écoles, garderies, associations, centres communautaires, etc. ont également l’option d’acheter le matériel artistique en plus grande quantité.

Ces contes s’adressent aux enfants de 3 à 8 ans, Je suis Super Nino! étant peut-être mieux adapté pour les plus jeunes tandis que Comment attraper un ours qui aime lire convient sans doute mieux aux plus vieux de cette tranche d’âge.

« Il y a d’autres contes qui s’en viennent en janvier », promet Caroline Lavallée-Milot. En attendant, les enfants disposeront de ces deux histoires pour développer leur attachement à la langue française et leur aisance à l’utiliser.

« La langue, c’est quelque chose d’émotionnel. Ça prend une confiance pour la parler », ajoute l’artiste à ce propos.

PHOTO – Caroline Lavallée-Milot