La Niagara Ontario Health Team – Équipe Santé Ontario Niagara (NOHT-ÉSON) a satisfait à toutes les exigences et aux critères du ministère de la Santé pour recevoir son financement ponctuel pour soutenir ses plans de mise en œuvre jusqu’au 31 mars 2022. Les 45 partenaires ont priorisé ce financement de démarrage en fonction des besoins, des attentes de performance et des exigences de reddition de comptes.

Afin de recevoir le financement, les Équipes Santé Ontario (ÉSO) devaient établir un accord décisionnel collaboratif basé sur les lignes directrices du ministère de la Santé, identifier un membre de l’ÉSO qui détiendrait le financement de démarrage au nom des partenaires collectifs et signer un accord de transfert de paiement décrivant les extrants spécifiques et les exigences en matière de reddition de compte – y compris les rapports de dépenses et les états financiers vérifiés chaque année.

Conformément aux directives du ministère de la Santé, le NOHT-ÉSON consacrera le financement de démarrage de 375 000 $ (janvier 2021 au 31 mars 2021) à :

L’élaboration d’un cadre de collaboration, de consultation et de partenariat pour les patients, les clients, la famille, les soignants et les médecins;

La formation sur l’engagement pour tous les partenaires et les ressources de soutien;

La formation sur l’équité, la diversité et l’inclusion;

L’achat du matériel et des logiciels technologiques (ordinateurs portables, téléphones portables, licences de logiciel, etc.);

La création d’un site Web public.

La NOHT-ÉSON recevra un financement supplémentaire de 750 000 $ pour l’année 2021-2022 pour soutenir :

La planification et la mise en œuvre d’une approche de gestion de la santé de la population pour une prestation de services intégrée et coordonnée;

Le déploiement de la cyber santé, de la gestion de l’information et des soins virtuels;

Le leadership, l’engagement et la participation des médecins et autres cliniciens;

L’engagement et participation des patients, des clients, de la famille et des soignants;

La gestion et leadership de projet, facilitation des pratiques soutenant la gestion du changement et les autres activités de démarrage et de mise en œuvre; et

Les mesures du rendement et de l’amélioration de la qualité.

« Le financement de démarrage représente une ressource essentielle pour soutenir les objectifs fondamentaux de notre ÉSO. Nous avons constaté qu’il existe des lacunes dans la diffusion de l’information à la communauté sur nos réussites et sur la planification des progrès. Au cours de la prochaine étape de nos priorités de financement, nous recruterons des postes de soutien pour aider à d’importantes activités de démarrage telles que la création de sites Web, et concevoir et mettre en œuvre des stratégies de relations publiques pour soutenir la communication bidirectionnelle ». ont indiqué Carol Stewart-Kirkby et Linda Boich, co-responsables de la table de planification, NOHT-ÉSON.

« Dans le cadre de la demande complète de l’ÉSO soumise au ministère de la Santé en octobre 2019, les partenaires de l’équipe Santé Ontario Niagara – Équipe Santé Ontario Niagara se sont engagés à développer un plan d’engagement visant à informer, à consulter et à responsabiliser la communauté francophone pour parvenir à une participation significative et solide menant à des résultats concrets et mesurables. En appliquant la lentille francophone à l’attribution du financement de démarrage, le NOHT-ÉSON va dans la bonne direction pour, ultimement, améliorer l’accès aux services pour la communauté francophone de Niagara », ajoute Sébastien Skrobos, directeur général, Entité de planification des services de santé en français pour Hamilton Niagara Waterloo Wellington.

« La NOHT-ÉSON a donné la priorité au renforcement de son partenariat avec la communauté autochtone en s’engageant à suivre une formation sur la sécurité culturelle comme première étape pour approfondir davantage les connaissances qui permettront d’améliorer les relations de soins de santé avec les peuples autochtones qui veulent recherchent des soins auprès de fournisseurs traditionnels. Chaque organisation partenaire a identifié la nécessité de favoriser un climat où l’histoire unique des peuples autochtones est reconnue et respectée afin de fournir des soins et des services appropriés de manière sûre et équitable, sans discrimination pour les peuples autochtones. Cette ÉSO s’est engagée à l’autoréflexion à chaque étape et, en fin de compte, à prendre des mesures pour apporter des améliorations », a conclu Wendy Sturgeon, coprésidente sortante du Réseau de la santé autochtone; directrice générale, Niagara ChapterNative Women Inc.

(CRÉDIT PHOTO: compte Facebook d’Équipe Santé Ontario Niagara)