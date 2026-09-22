Les Franco-Ontariens se préparent à faire la fête

À Hamilton et dans le Niagara, le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens, sera l’occasion de célébrer notre fierté, notre histoire et notre communauté qui continue de faire vivre le français au quotidien. Pendant quelques jours, les rendez-vous communautaires permettront aux francophones de se retrouver autour de leur langue, de leur culture et de leur identité.

Avec quelque 652 540 francophones et près de 1,5 million de citoyens parlant français, l’Ontario compte la plus importante communauté francophone au Canada à l’extérieur du Québec. Le 25 septembre demeure un moment privilégié pour mettre la francophonie à l’honneur.

Cette date rappelle également un moment marquant de notre histoire. C’est le 25 septembre 1975 que le drapeau franco-ontarien a été hissé pour la première fois sur le campus de l’Université de Sudbury. Depuis, le drapeau vert et blanc est devenu un symbole incontournable de notre identité. Officiellement reconnu comme emblème en 2001, il continue aujourd’hui de rassembler les générations autour d’une même fierté.

À Hamilton, les célébrations prendront une dimension communautaire ce jour-là. L’Hôtel de ville accueillera la rencontre de 10 h à 12 h. Présentée en collaboration avec l’ACFO-Hamilton et le Centre francophone, cette initiative sera l’occasion de rassembler la communauté et de souligner l’importance de la présence francophone.

Dans une région où la communauté de langue française poursuit son développement, cette journée se veutégalement une occasion de célébrer une identité qui s’affirme.

La fête se poursuivra ensuite du côté de Welland, où le drapeau franco-ontarien sera au cœur des célébrations. Beau temps, mauvais temps, le 25 septembre à 11 h 30, le drapeau sera hissé devant l’hôtel de ville en présence du maire Frank Campion.

Puis, le lendemain, la ville de St. Catharines accueillera à son tour sa communauté francophone à l’école Immaculée-Conception à partir de 17 h 30 pour une soirée placée sous le signe du rassemblement et de la célébration.

Que ce soit à Hamilton, Welland, St. Catharines, Niagara Falls, Cambridge, Kitchener, Waterloo, etc., les célébrations prévues démontreront que la francophonie ne se limite pas à un territoire : elle se vit dans les communautés, dans les familles, dans les organismes et dans les rendez-vous qui permettent aux francophones de se retrouver.

Cette année encore, le vert et le blanc seront donc à l’honneur dans la région. Pour tous ceux qui souhaitent participer aux festivités, les rendez-vous sont pris. Il ne reste plus qu’à sortir les drapeaux et à célébrer fièrement l’identité franco-ontarienne!

Photos (Le Régional) : Les francophones de Hamilton retourneront fêter devant l’hôtel de ville.