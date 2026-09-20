La rentrée prend son élan dans la région

Retrouvailles, activités d’accueil et sentiment d’appartenance : dans les écoles qui ont répondu aux demandes du journal Le Régional, la rentrée scolaire s’est déroulée dans une ambiance largement positive. Alors que certains accueillent de nouveaux élèves en nombre, d’autres misent sur des activités rassembleuses pour renforcer le sentiment d’appartenance et amorcer l’année du bon pied.

À l’École élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval, à Hamilton, la rentrée est marquée par une forte croissance des effectifs. L’établissement accueille cette année 75 élèves de plus que l’an dernier. Une hausse qui, selon le directeur adjoint François Jubinville, démontre « à quel point la communauté francophone est vivante ».

Certaines inscriptions sont arrivées jusqu’à la dernière minute, menant notamment à l’ouverture d’une cinquième classe de maternelle-jardin. Pour accueillir les nouvelles familles « à bras ouverts », le personnel a dû faire preuve de flexibilité et s’adapter rapidement. Cette croissance a également entraîné des défis liés à l’aménagement de nouveaux locaux. Malgré ces ajustements, M. Jubinville se dit très optimiste pour l’année à venir.

À l’École secondaire Georges-P.-Vanier, également à Hamilton, la rentrée s’est déroulée « de façon très harmonieuse », selon le directeur Hermann Djieuga. Les activités d’accueil ont contribué à instaurer rapidement un climat chaleureux et rassembleur, permettant aux élèves et au personnel de retrouver leurs repères après la pause estivale.

À Kitchener, l’école secondaire David-Saint-Jacques a misé sur une rentrée énergique. Un imposant astronaute gonflable, clin d’œil au thème « Astro », accueillait les élèves à leur arrivée. Pour la directrice Josée Landriault, cette initiative a contribué à raviver « l’esprit de famille et ce sentiment d’appartenance » qui caractérisent l’établissement.

À Welland, l’École secondaire Franco-Niagara a fait de la rentrée une véritable « semaine de l’accueil ». Les activités organisées ont permis aux élèves de créer des liens et de renforcer leur sentiment d’appartenance. Pour le directeur Eric Keunne, accueil, bien-être et réussite sont étroitement liés.

Enfin, à Niagara Falls, l’école LaMarsh rapporte également une rentrée positive. Sa directrice, Stacey Savignac, souligne une année qui commence sous le signe de « l’apprentissage, de la collaboration et de la réussite ».

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Photo : Ces élèves de l’école Franco-Niagara de Welland étaient fiers de retrouver leurs amis. (Crédit : École Franco-Niagara)