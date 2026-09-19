Des changements temporaires au service GO entre Hamilton et Niagara

Depuis le 8 septembre, certains voyageurs de Hamilton et de la région de Niagara doivent composer avec des changements d’horaire sur la ligne Lakeshore Ouest de GO Transit. Metrolinx a annoncé des ajustements provisoires qui devraient rester en vigueur jusqu’au printemps prochain.

Ces changements ne signifient toutefois pas l’arrêt du service ferroviaire vers Niagara. Les trains continuent de circuler et le service aux heures de pointe demeure inchangé. Les modifications concernent principalement certaines périodes moins achalandées de la journée.

Selon Metrolinx, ces ajustements permettent d’adapter le service à la demande saisonnière et de tenir compte de la disponibilité des équipes de train. Ils donnent également à son partenaire ferroviaire le temps de poursuivre la formation et la certification de son personnel, tout en préparant le réseau à répondre à la demande future.

Pour les voyageurs qui se déplacent entre Niagara Falls et Hamilton ou Burlington, Metrolinx recommande d’utiliser le trajet d’autobus GO 12. Celui-ci relie Niagara Falls au service ferroviaire de la ligne Lakeshore Ouest à la gare GO de Burlington. Une particularité intéressante pour les voyageurs est que, durant les périodes creuses, le trajet peut même permettre de gagner jusqu’à 25 minutes par rapport au train. Ceci est dû à des restrictions de vitesse qui touchent actuellement certaines portions de la voie ferrée entre Niagara Falls et Hamilton.

À St. Catharines, les trains vers Niagara continuent de circuler, mais certains horaires ont changé. Il est donc préférable de vérifier son trajet avant de partir, surtout si une correspondance avec un autobus local est nécessaire.

Ces changements temporaires surviennent alors que Metrolinx poursuit le développement du réseau dans le corridor Hamilton-Niagara. À Hamilton, la gare GO de Confederation dessert désormais les trains de la ligne Lakeshore Ouest en direction de Niagara.

Pour les nombreux travailleurs, étudiants et familles qui se déplacent entre Hamilton, St. Catharines, Welland et Niagara Falls, le transport collectif demeure donc un élément important de la vie quotidienne. Ces changements demandent donc un peu plus de planification, particulièrement en dehors des heures de pointe. Même si le service demeure disponible, vérifier son trajet avant de partir peut éviter les mauvaises surprises.

Photo: GO Transit réduit temporairement certains services vers Niagara. (Crédit : Pexels)