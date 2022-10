Pour souligner le Jour des franco-Ontariens, le dimanche 25 septembre, le Centre francophone Hamilton (CFH) avait invité les francophones de la région pour un repas communautaire et la présentation du documentaire « L’âge d’or de Hamilton : histoire d’une communauté ». Il s’agissait également d’une initiative présentée dans le cadre des activités du 50e anniversaire de l’organisme.

Animé par la directrice générale du CFH, Julie Jardel, cet événement a eu lieu dans la salle paroissiale Notre-Dame. Après le mot de bienvenue, le musicien Michel Labonté et la directrice de l’école Monseigneur-de-Laval, Lise Thériault, ont interprété pour l’occasion la chanson Mon beau drapeau en chœur avec les gens présents.

Les bénévoles et employés du CFH ont ensuite servi le dîner à une centaine de personnes, majoritairement des aînés de la communauté. Parmi ceux-ci, Renée Lapointe, accompagnée de son conjoint Jean-Paul Huzel, était très heureuse d’être là pour la première du documentaire sur l’histoire des aînés de Hamilton, réalisé par Nathan Fleet sous la direction de Julie Jardel et Daniel San Galeano, étudiant à l’Université McMaster.

« J’ai ouvert l’école Monseigneur-de-Laval en 1980 avec 160 élèves, raconte Mme Lapointe, et lorsque j’ai quitté en 2001, il y en avait 600. Le 50e anniversaire du Centre Français (devenu aujourd’hui le Centre francophone) représente une certaine continuité et une évolution. Notre communauté a su se renouveler au fil des ans avec l’arrivée de tous les nouveaux arrivants qui sont venus l’enrichir. Le CFH réussit bien à faire le lien avec tous les autres organismes, ce qui permet un certain succès communautaire. »

Renée Lapointe était une grande amie de Mariette Carrier-Fraser, militante franco-ontarienne décédée le 15 septembre dernier à Ottawa. Mme Carrier-Fraser devait venir chez Mme Lapointe les 24 et 25 septembre pour célébrer avec la communauté, elle qui a participé au tournage de ce documentaire. On se souviendra que Mme Carrier-Fraser a longtemps habité dans la région et participait activement à la vie communautaire francophone à Hamilton.

Après le repas, plusieurs ont vécu un moment émouvant puisque Lise Thériault a rendu hommage à Diane Tarantino, enseignante des arts et de musique pendant plusieurs années à l’école Mgr-de-Laval, qui était présente pour l’événement. Mme Tarantino se déplace aujourd’hui en fauteuil roulant, victime d’un anévrisme en 2016 qui l’a gardée paralysée d’un côté. L’auditoire s’est levé d’un trait pour l’applaudir longuement, elle qui a fait beaucoup pour la jeunesse francophone.

Une grande première!

Julie Jardel a présenté ensuite le documentaire L’âge d’or de Hamilton : histoire d’une communauté, avant de le projeter sur le mur de la scène de la salle paroissiale. Les 50 minutes de la projection proposaient, en première partie, des témoignages d’aînés et de pionniers de la communauté qui ont raconté les circonstances entourant leur venue à Hamilton.

En seconde partie, les Mariette Carrier-Fraser, Léonie Marcotte, Gaston Therrien et plusieurs autres ont expliqué tour à tour leurs premières expériences avec la francophonie, la mise en place des écoles françaises et de la paroisse, leur engagement et les batailles menées.

Un beau projet qui boucle les festivités du 50e anniversaire et qui permet à la communauté d’avoir des archives visuelles des aînés qui ont pavé la voie.

Photo : Julie Jardel (au lutrin) présente le musicien Michel Labonté et Lise Thériault qui ont interprété Mon beau drapeau. (Photo : Richard Caumartin)