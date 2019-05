Avec le mois de mai, le beau temps a fait son retour définitif après un rude hiver et l’École élémentaire Nouvel Horizon, à Welland, a jugé que c’était le moment propice pour procéder à l’inauguration de son parc naturel. En effet, l’inauguration aurait pu avoir lieu dès l’automne dernier mais le froid mordant en avait repoussé l’échéance.

Quelques élèves lors de l’inauguration

Ce n’était pourtant pas l’enthousiasme qui manquait autour de ce projet : entrepris en 2015, il aura nécessité plusieurs collectes de fonds pour être mené à bien. Ce sont, pour l’essentiel, les parents des élèves qui ont conçu, planifié et financé ce parc naturel sous le leadership du conseil d’école et avec l’appui du personnel. Le Conseil scolaire Viamonde et le Rotary Club ont également offert une contribution financière.

L’école Nouvel Horizon n’est pas la seule en Ontario à s’être lancée dans la rénovation complète de sa cour. L’idée d’offrir un espace récréatif plus vert est relativement récente mais fait rapidement son chemin d’une école à l’autre. Dans le cas de Nouvel Horizon, la suggestion de se lancer dans cette aventure fut faite par Angela Bovine, membre du conseil d’école.

« Le concept de parc naturel est de plus en plus populaire. C’est pour permettre aux enfants d’avoir un contact avec la nature et aux enseignants d’avoir une classe à l’extérieur », explique Nancy Larivière, coprésidente du conseil d’école. Pour ce faire, l’asphalte, le béton et le gazon font place à des arbres, des arbustes et des fleurs. Les jeux en métal ou en plastique côtoient diverses structures en bois et le tout a pour objectif de créer un environnement plus sain et d’encourager les élèves à être actifs.

Mme Larivière ayant une formation en permaculture, il allait de soi que lui revienne la tâche de tracer les plans de ce parc. La permaculture réfère à la méthode d’aménagement d’un espace utilisé par les humains en s’inspirant de l’écologie naturelle. Des arbres ont d’abord été ajoutés, question de créer de l’ombre dans la cour. Un abri pour les classes en plein air et des gradins pour les élèves ont été construits. Une piste de marche a également été aménagée et côtoie quelques structures en bois.

Il ne s’agit là que de la première phase du projet car une variété d’arbres et de plantes et un potager seront aussi ajoutés. L’aspect du parc en sera rehaussé et cet aménagement attirera oiseaux, papillons et autres bestioles dont la présence tombera à point nommé lorsqu’un enseignant abordera des questions portant sur l’écologie avec ses élèves.

Ceux-ci peuvent désormais profiter de cet espace qui leur a été consacré. De plus, ils pourront s’amuser sur les structures en bois à l’année, le jeu en métal qui se trouve sur le site étant interdit d’accès l’hiver à des fins de sécurité. Les élèves n’attendront cependant pas jusqu’à l’hiver prochain pour se rendre compte des attraits de ce parc naturel, les températures estivales rendant chaque jour davantage sa fréquentation des plus invitantes.

PHOTO : Nancy Larivière coupe le ruban pour marquer l’ouverture officielle du parc naturel.