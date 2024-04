Richard Caumartin

Une des activités les plus populaires auprès de la communauté francophone du Niagara est certes le tirage éliminatoire du Club Richelieu Niagara Falls. Cette activité est l’une des deux grandes collectes de fonds de l’organisme qui lui permet de financer ses œuvres caritatives.

Cette fois-ci, le Club LaSalle de St. Catharines a généreusement offert sa salle et ses bénévoles pour recevoir les nombreux participants le samedi 20 avril.

« Nous avons vendu 300 billets pour cette soirée et nous aurions pu en vendre plus mais on a dû se limiter pour respecter la capacité de la salle, confirme Marco Hébert, membre du comité organisateur. D’ailleurs nous remercions le Club LaSalle et ses bénévoles pour leur accueil chaleureux et pour nous avoir aidés à tout mettre en place pour que notre événement soit un succès. »

Voici la façon dont fonctionne ce tirage éliminatoire : 300 numéros sont tirés au hasard au cours de la soirée. Le premier numéro tiré rapporte 50 $ à son détenteur. Puis, à tous les 50 tirages (le 50e numéro tiré, puis le 100e, le 150e, le 200e et le 250e), le détenteur gagne 30 $, ainsi que les tirages 291 à 295. Puis en fin de soirée, ceux dont le numéro n’a pas encore été tiré courent la chance de gagner 50 $ (tirage 296), 100 $ (297), 200 $ (298), 300 $ (299) et le gros lot de 2000 $ au récipiendaire du 300e et dernier tirage. Ce soir-là, c’est Pierrette McDougall qui a eu le bonheur de remporter la cagnotte.

L’ambiance musicale était assurée par la chanteuse Audrey Quirion, une commandite du Centre culturel Le Griffon. Ancienne résidente de Niagara Falls qui habite aujourd’hui au Québec, Mme Quirion a interprété au cours de l’activité des chansons du répertoire populaire francophone, dont une en duo avec la présidente du Club Richelieu, Susannah Taylor.

Un méchoui avec un rôti de porc et du poulet grillé avait été préparé et servi par des bénévoles des deux organismes. Deux tables de service ont été installées pour l’occasion permettant au grand nombre de convives de remplir leur assiette assez rapidement.

L’atmosphère familiale et la convivialité avec laquelle les bénévoles du Club Richelieu et du Club LaSalle ont travaillé ensemble a permis au tirage éliminatoire de connaître un autre franc succès.

« Nous devrions engendrés des profits d’un peu plus de 6000 $ ce soir pour aider les enfants, les écoles de langue française de la région, les malades et ceux qui nous font des demandes. Nous essayons d’aider le plus de gens possible. C’est notre dernière activité officielle d’ici l’automne prochain alors que nous reviendrons avec le vin et fromage et l’encan annuel. Nous ne voulons pas ambitionner sur notre petit groupe de bénévoles alors nous nous concentrons surtout sur ces deux activités qui rapportent suffisamment pour nos œuvres », conclut M. Hébert.

Photo: Le Club LaSalle était rempli à capacité pour le tirage éliminatoire Richelieu.