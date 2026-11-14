Le plaisir de se retrouver dans la bonne humeur

Des jeux, de la musique et surtout, le plaisir de retrouver des amis! Le dimanche 25 octobre, le Club Renaissance de la paroisse du Sacré-Cœur à Welland avait mis également deux teintes à l’honneur – l’orange et le noir – pour réunir ses membres.

Pour l’occasion, les participants avaient joué le jeu en ajoutant une touche d’orange ou de noir à leur tenue. Certains avaient opté pour des accessoires originaux, d’autres pour des vêtements aux couleurs de la fête. Dès les premières arrivées, les sourires et les conversations donnaient le ton à ce rendez-vous où chacun venait avant tout pour passer un bon moment.

La présidente du Club Renaissance, Muriel Thibault-Gauthier, a accueilli les participants avec enthousiasme. Elle s’est réjouie de voir des membres des différents clubs d’aînés francophones du Niagara réunis sous un même toit.

Fidèle aux rencontres du Club Renaissance, le père Guy Bertin a récité la prière avant le repas, comme il en a l’habitude. Les participants ont ensuite pu passer à table et profiter du repas préparé par le chef Paul.

Le lunch préparé pour l’occasion a lui aussi fait le bonheur des participants. Crudités, petits pains, salade de chou, poulet, lasagne, pâtes et assortiment de gâteaux composaient un menu généreux. De quoi satisfaire les appétits et les papilles les plus difficiles!

Après le repas, les participants ont pris part aux activités et aux jeux organisés pour l’occasion. Et il y avait de quoi s’occuper! Au programme : huit jeux, un bingo, de la danse en ligne et plusieurs prix à gagner. Les participants pouvaient notamment lancer des balles dans des boîtes, faire tomber une pyramide de verres, s’essayer au mini-putt ou lancer des sacs de bonbons dans des chaudrons de sorcière. Chacun pouvait tenter sa chance à son rythme, sans autre objectif que de s’amuser.

La musique a également pris sa place avec la danse en ligne animée par Gisèle Quesnel. Pas besoin de maîtriser tous les pas pour se joindre au groupe! Comme le rappelait la présidente, l’important est de bouger et d’y prendre plaisir.

Pour Muriel Thibault-Gauthier, ces rassemblements vont bien au-delà des jeux et du repas. Ils donnent aux aînés une raison de sortir de la maison, de retrouver des visages familiers et de nouer de nouvelles amitiés. Dans une période de la vie où les occasions de se rencontrer peuvent parfois se faire plus rares, ces moments partagés prennent toute leur importance.

Au bout du compte, l’orange et le noir auront été bien plus que les couleurs d’octobre. Ils auront servi de prétexte pour se retrouver, rire, bouger et prendre le temps de discuter. Et c’est peut-être là le plus beau résultat de la journée : repartir avec le sourire et déjà quelques bons souvenirs à raconter.

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Photo : Les participants réunis pour célébrer un moment de convivialité au Club Renaissance (Photo : C. Beaupré)