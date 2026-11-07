Le CCFC veut renforcer sa nouvelle équipe

Le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) amorce une nouvelle étape avec la formation de son conseil d’administration 2026-27. Réunis le 24 septembre à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, les membres du CA ont fait le bilan de la dernière année, présenté les rapports d’activités et examiné la situation financière de l’organisme.

La rencontre a également permis de renouveler une partie de la gouvernance du Centre. Les membres étaient invités à se porter candidats aux différents postes disponibles. À l’issue de l’assemblée, Simon Royer a été élu président, tandis que Paul Lemay assumera la vice-présidence. Dans l’intérim, Christine Lemay devient secrétaire-trésorière.

Le nouveau conseil compte également trois administrateurs : Line Metz, Louise Godin et Maurice Guénard. La composition du CA n’est toutefois pas encore complète. Le poste de trésorier demeure vacant, tout comme quatre postes d’administrateurs.

Cependant, le CCFC peine encore à pourvoir les postes vacants au sein de son CA. Cette situation s’explique notamment par une présence encore limitée sur les réseaux sociaux, selon Danny Marceau, président sortant de l’organisme. « On n’a pas encore utilisé tous nos réseaux sociaux », estimant qu’une communication plus active pourrait aider le Centre à trouver les personnes recherchées pour compléter le CA.

M. Marceau demeure impliqué auprès de l’organisme à titre de consultant afin d’accompagner le nouveau président dans cette période de transition. Il reconnaît que le Centre ne dispose pas encore de procédures internes précises pour assurer la gestion de ses plateformes numériques. Un membre du comité devrait toutefois prendre cette responsabilité au cours de la prochaine année. L’organisme souhaite donc poursuivre ses démarches afin d’attirer de nouveaux membres prêts à s’impliquer dans la vie du Centre.

Au-delà de la composition du nouveau CA, l’assemblée a permis de définir certaines priorités pour les prochains mois. Peu de nouvelles décisions ont été prises, les discussions ont principalement porté sur des questions de fonctionnement interne.

Sur le plan financier, le CCFC estime que la situation demeure stable. « Jusqu’à maintenant, tout va bien. Le budget a été voté », affirme Danny Marceau. Les subventions constituent notamment une source importante de financement pour l’organisme afin de poursuivre ses activités.

Pour la prochaine année, l’entité entend maintenir ses activités et travailler à accroître son impact dans la communauté francophone de Cambridge. Le nouveau CA devra notamment réfléchir aux moyens de rejoindre davantage les résidents et de susciter une plus grande participation.

Avec cette nouvelle équipe, le CCFC entend ainsi poursuivre son travail tout en mettant l’accent sur une meilleure communication, une présence numérique renforcée et une participation accrue de la communauté.

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Photo : Simon Royer (Photo : Simon Royer)