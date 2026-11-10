L’action collective est priorisée au Congrès de l’AFO

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a tenu son congrès annuel du 21 au 24 octobre, à Richmond Hill, au nord de Toronto, sous le thème Un nouveau souffle. Ce rassemblement provincial a réuni des représentants d’organismes communautaires, des responsables institutionnels et divers acteurs de la francophonie afin d’échanger et de travailler sur les priorités et les perspectives de développement de l’Ontario français.

Cette édition s’inscrivait dans une période de réflexion collective marquée par les États généraux. Lancée en 2025, cette démarche de consultation vise à établir des orientations communes pour les prochaines années. Les travaux reposent notamment sur un Livre blanc qui rassemble les préoccupations et les recommandations recueillies auprès des communautés francophones de différentes régions.

Plusieurs invités ont participé à l’événement, dont le maire de Richmond Hill, des députés et des jeunes issus de la communauté franco-ontarienne. Ève Tremblay, désignée « Grande témoin de la francophonie » pour le Congrès 2026, figurait également parmi les personnes conviées. Étudiante forte de son expérience dans les milieux communautaires, elle avait pour mandat de relever les idées principales, les préoccupations et les pistes de réflexion issues des échanges.

Son rôle consistait notamment à proposer une lecture d’ensemble des discussions autour de trois questions : quels éléments rassemblent les francophones de l’Ontario, quels défis nécessitent encore une attention particulière et quelles leçons retenir pour préparer les prochaines étapes? Le vendredi 23 octobre, elle a présenté ses observations lors de la clôture des travaux.

Pendant quatre jours, les organismes ont eu l’occasion de participer à des activités consacrées aux enjeux provinciaux et priorités sur le court, moyen ou long terme. Le programme abordait plusieurs domaines, dont l’accès aux services en français, l’immigration, la vitalité communautaire, la collaboration entre organismes et la participation citoyenne. Ces échanges doivent contribuer à l’élaboration de la troisième phase consacrée à l’action collective, intitulée L’Acte 3 : transformer ensemble.

Pour Sonia Macaluso, présidente de l’ACFO régionale Hamilton et conseillère scolaire au Conseil Viamonde, les nouveaux contacts et collaborations sont au cœur de ses objectifs au Congrès. « Je suis venue pour avoir des mises à jour de ce qui se passe au niveau du Livre blanc et pour rechercher des partenariats avec des gens qui ne sont pas nécessairement de notre région ou dans notre silo, explique-t-elle. À Hamilton, il y a tellement de travail qui se fait de façon répétitive avec les mêmes partenaires que nous n’avons pas tellement d’opportunité de se brancher à d’autres projets extraordinaires. »

Le programme comprenait aussi des rencontres entre organismes, des activités de réseautage et des discussions consacrées aux enjeux provinciaux. Le congrès coïncidait par ailleurs avec le 40e anniversaire de la Loi sur les services en français, adoptée en 1986, qui encadre l’accès aux prestations gouvernementales provinciales dans les régions désignées.

Suzanne Beaudoin, directrice générale du CERF Niagara à Welland, a grandement apprécié l’énergie au Congrès ainsi que le partage d’idées et des défis rencontrés au quotidien : « Je voulais vraiment voir ce qui se passe dans les autres régions. Nous faisons face à des barrières très semblables mais il est intéressant de comprendre ce qui fonctionne ailleurs pour pouvoir ramener ces idées à la maison et les reproduire à notre façon. Je trouve ce congrès très inclusif, tu fais de belles rencontres et te revoies des personnes que tu n’as pas vues depuis quelques années. C’est un peu comme des retrouvailles! »

La reconnaissance de l’engagement communautaire figurait également au calendrier, avec la remise du Prix de la ministre des Affaires francophones décerné au président du Collège Boréal, Daniel Giroux, et le Gala des Prix de reconnaissance de l’AFO.

Enfin, la 21e assemblée générale de l’organisation a eu lieu le samedi 24 octobre. Cette rencontre statutaire comprenait notamment les élections au conseil d’administration, dont celle à la présidence, ainsi que les questions relatives à la gouvernance de l’association. Fabien Hébert a été réélu pour un troisième mandat consécutif.

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Photo : Des représentants d’organismes francophones au Congrès annuel de l’AFO. (Photo : R. Caumartin)