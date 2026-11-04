La Ville de Welland donne 100 000 $ pour la Maison Richelieu

À Welland, le Foyer Richelieu prépare l’avenir des aînés francophones. Grâce à la mobilisation de la communauté et au soutien municipal, la rénovation de la Maison Richelieu doit permettre de créer de nouveaux logements adaptés, où autonomie, bien-être et services en français seront au cœur du quotidien.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Le 24 octobre, cet engagement a reçu un nouvel appui. Le maire sortant de Welland, Frank Campion, a annoncé, au nom du conseil municipal, une subvention de 100 000 $ à la campagne de financement « Pour les vies devant nous », destinée à soutenir le développement de l’établissement.

« Soutenir le Foyer Richelieu constitue un investissement dans les personnes qui ont contribué à bâtir notre ville et dont les apports continuent de façonner notre communauté chaque jour », a déclaré M. Campion.

Au-delà de cette contribution financière, c’est tout un projet de vie qui se dessine pour les aînés de la région. Ancré dans la communauté francophone de Niagara depuis plus de 35 ans, le Foyer Richelieu est le seul foyer de soins de longue durée bilingue du sud de l’Ontario. Son campus regroupe le foyer de soins de longue durée, l’Hospice Niagara, la Résidence Richelieu et la Maison Richelieu, actuellement en rénovation.

Cette transformation vise à élargir les possibilités d’hébergement pour les aînés. Le projet prévoit la création de 55 unités de vie assistée, dont 17 suites d’une chambre et 38 studios. Un atrium, une chapelle, une salle à manger, une salle polyvalente et un espace extérieur aménagé viendront compléter les installations.

Pour Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu, ces améliorations permettront d’offrir un milieu de vie plus accueillant et mieux adapté aux besoins des aînés. Mais la réalisation d’un tel projet repose aussi sur l’engagement de tous ceux qui le soutiennent. « Nous aimons toujours trouver des occasions de célébrer, de remercier les donateurs et de souligner les grands défis relevés », explique-t-il.

Cette mobilisation s’est également traduite sur le terrain. Lors de la rencontre, les participants ont pu visiter le chantier et découvrir l’avancement des travaux, accompagnés de responsables équipés de casques et de chaussures de sécurité. La présence de Dan Paillé, ancien joueur de hockey professionnel des Sabres de Buffalo et des Bruins de Boston, bien engagé dans la vie locale, a également marqué l’événement.

Commencés le 4 mai 2026, les travaux devraient se poursuivre jusqu’à la fin de 2028. Pour les mener à bien, le Foyer Richelieu compte sur sa campagne « Pour les vies devant nous ». La première phase a permis de recueillir 14 millions $ auprès de particuliers, de familles, d’entreprises et d’organismes, contribuant à la construction du nouveau foyer de soins de longue durée.

La deuxième phase est désormais consacrée à la Maison Richelieu. L’organisme souhaite amasser 3 millions $ supplémentaires pour financer les rénovations et l’aménagement des 55 unités de vie assistée. La subvention municipale vient ainsi renforcer les efforts déployés pour atteindre cet objectif.

Pour Daniel Keays, directeur général du Fonds Foyer Richelieu, l’intérêt suscité par le projet est déjà encourageant. « Beaucoup de personnes aimeraient déménager dans le Foyer Richelieu », affirme-t-il. Des visiteurs venus notamment de Port Colborne et de Niagara ont fait le déplacement pour découvrir le projet et témoigner de leur intérêt.

À terme, la Maison Richelieu viendra compléter les services déjà offerts sur le site. L’enjeu dépasse toutefois la création de nouveaux logements : il s’agit de permettre aux aînés de vieillir dans un environnement où ils peuvent préserver leur autonomie, parler français et rester proches d’une communauté qui leur ressemble.

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Photo : Le maire sortant Frank Campion (à droite) a offert 100 000 $ à la Maison Richelieu représentée par Sean Keays (Photo : G. Lachapelle)