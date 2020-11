En tant qu’économie la plus diversifiée de l’Ontario, abritant des établissements d’enseignement supérieur de classe mondiale, un large éventail d’industries, et située à un endroit propice au commerce national et international, Hamilton apporte une contribution clé à l’économie de la province. Alors que tous travaillent à une forte reprise à la suite des effets de la COVID 19, le gouvernement du Canada continue de soutenir la croissance économique locale.

C’est pourquoi la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l’honorable Mélanie Joly, ainsi que la ministre du Travail et députée de Hamilton-Ouest−Ancaster−Dundas, l’honorable Filomena Tassi, et le député de Hamilton-Est−Stoney Creek, Bob Bratina, ont annoncé le mardi 10 novembre un appui à un fabricant local ainsi que la désignation officielle d’une zone franche pour Hamilton.

C’est ainsi qu’avec un investissement de 3,9 millions $ de la part de FedDev Ontario, HT Productions Inc. (Whitebird), fabricant et fournisseur d’emballages basé à Hamilton, pourra agrandir ses installations, acquérir de nouveaux équipements de fabrication de pointe et passer à un système en ligne axé sur la clientèle afin de mieux répondre aux commandes de ses clients. Grâce à cet investissement, cette entreprise familiale créera 45 emplois qualifiés et en maintiendra 105 autres à Hamilton.

Qui plus est, alors que l’économie locale continue de croître et de se diversifier, le gouvernement contribue à renforcer la position de Hamilton en tant que lieu idéal pour faire des affaires : « En tant que nation commerçante, le Canada reconnaît le lien étroit qui existe entre le commerce et les bons emplois, a déclaré Mme Joly. C’est pourquoi nous avons désigné Hamilton comme la plus récente zone franche du sud de l’Ontario dans le cadre de notre engagement à renforcer cette région en tant que centre international d’opportunités mondiales. »

Cette désignation, la troisième annoncée en Ontario et l’une des 14 du Canada, permettra à la région de Hamilton de devenir une plaque tournante du commerce international. La zone sera plus attrayante pour les entreprises et les investissements étrangers directs en offrant un point d’accès unique aux ressources et aux renseignements relatifs aux programmes d’exonération des droits, tarifs et taxes pour les entreprises.

Cela permettra ensuite de créer des emplois locaux et de stimuler les possibilités d’échanges commerciaux et d’exportation pour les entreprises existantes, tout en renforçant la position de Hamilton en tant que carrefour intégral et contributeur clé à l’économie.

« Hamilton est un endroit idéal pour la toute nouvelle zone franche de l’Ontario. En tant que porte d’entrée importante pour les marchandises, Hamilton offre de nombreux avantages, allant de son solide secteur manufacturier à ses établissements d’enseignement supérieur de premier plan. Cette désignation s’appuiera sur les forces de notre ville et entraînera de nouveaux débouchés commerciaux. Ce soutien, ainsi que les investissements dans des entreprises locales comme HT Productions Inc., aideront à mettre Hamilton sur la voie d’une forte reprise pour les années à venir », a commenté Mme Tassi.

Pour sa part, Cathie Puckering, présidente et directrice générale de l’Aéroport international de Hamilton, n’a pas caché sa satisfaction : « Cette annonce renforcera la position de la ville en tant que lieu stratégique pour le commerce international et simplifiera l’accès à un ensemble de ressources, de programmes et de mesures incitatives du gouvernement pour les entreprises qui dépendent de liaisons multimodales par voie aérienne, portuaire, ferroviaire et routière. La désignation de Hamilton comme zone franche rapproche un peu plus l’Aéroport international de Hamilton de la réalisation de sa vision d’être reconnu par le monde entier comme la meilleure porte d’entrée au Canada pour les voyages et la circulation des marchandises à un prix abordable ».

Du côté de la Ville de Hamilton, Norm Schleehahn, directeur du développement économique, a exprimé son optimisme face aux possibilités offertes par cette zone franche : « Cette désignation importante offre aux entreprises de Hamilton un contact direct, un service de première ligne par des personnes dévouées pour les aider à répondre aux demandes de renseignements et aux besoins liés aux activités commerciales. Cela profite grandement à nos entreprises locales dans leurs efforts pour transporter leurs produits à travers le monde plus efficacement et renforcer les différentes chaînes d’approvisionnement dans de nombreuses industries ».

FedDev Ontario a joué un rôle clé en aidant à évaluer et à impliquer les partenaires de Hamilton pour obtenir la désignation de zone franche.

Cette annonce montre que le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire des agences de développement régional, crée des possibilités pour les entreprises et le commerce afin de les aider à se positionner pour un avenir stable et prospère.

SOURCE – Gouvernement du Canada

PHOTO (Facebook) – Mélanie Joly