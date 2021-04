« Que ça fait du bien d’avoir des bonnes nouvelles ces jours-ci! », a lancé Louise Pitre, maîtresse de cérémonie d’une annonce officielle faite dans la matinée du 8 avril par le Foyer Richelieu Welland. En effet, l’organisme avait convoqué une conférence de presse pour laquelle la chanteuse, qui participe depuis plusieurs années à la promotion des campagnes de financement du Foyer, a apporté son concours.

Lever le voile sur la surprise du jour est une responsabilité qui a néanmoins été confiée à David Lametti, membre du cabinet fédéral qui a des racines dans la région du Niagara puisque né à Port Colborne. Ainsi, Ottawa s’engage à verser 2 millions $ au Foyer Richelieu Welland : « Ce financement vient soutenir la construction d’un centre communautaire et culturel au coeur de vos nouvelles installations », a précisé le ministre.

En effet, le Foyer Richelieu Welland et le gouvernement ont décidé de faire une pierre deux coups. En dotant le futur complexe immobilier de l’organisme d’un espace de rassemblement multifonction, la communauté francophone disposera d’un lieu pour y vivre sa culture tout en permettant en même temps de briser l’isolement des aînés et de favoriser leur épanouissement.

Cela dit, ce centre communautaire et culturel s’adressera d’abord et avant tout aux résidents, à l’ensemble des personnes âgées qui bénéficieront des services de l’organisme et de son centre de jour, aux familles des aînés et aux aidants naturels. La variété d’activités offertes s’inscrira dans une dynamique intergénérationnelle et multiculturelle : « Tous les francophones et non-francophones seront invités », tient à préciser Sean Keays, le directeur général de l’organisme.

En gros, comme l’a expliqué M. Keays, puisque bon nombre de résidents du Foyer ont une mobilité réduite qui les empêche de profiter pleinement de la communauté, il s’agira d’amener la communauté à eux. Concerts, pièces de théâtre, ateliers, rencontres sociales, etc., auront lieu à l’intérieur des murs de l’organisme tout en étant accessible à la population en général.

Dans son intervention, Milan Plentai, président du conseil d’administration du Foyer Richelieu Welland, a souligné que cette formule constitue une première au pays et qu’il s’agit d’une épatante bonification du continuum de services que l’organisme prévoit mettre en place. De son côté, Vance Badawey, député de Niagara-Centre, a mis en relief la dimension socioculturelle de cet investissement qui est à la hauteur de l’importance de la communauté de langue française dans cette région. Finalement, Raymond Bourassa, président du Club Richelieu Welland, a manifesté sa satisfaction de voir pareille initiative contribuer à la fois au bien-être des aînés et à la vie sociale.

« Malgré les obstacles, vous faites preuve d’un dévouement exemplaire en accompagnant les personnes vulnérable », a entre autres déclaré David Lametti, au cours de la conférence de presse, à propos des organismes francophones. Le Foyer Richelieu Welland en est un bon exemple et sa mission sera facilitée par ce nouveau centre communautaire et culturel qui constituera un indéniable atout pour la vie en français dans la Péninsule du Niagara.

PHOTO – Milan Plentai (président du Foyer Richelieu), Amy Mills (porte-parole de Patrimoine canadien), Sean Keays (directeur général du Foyer Richelieu), David Lametti (ministre de la Justice), Louise Pitre (co-présidente de la campagne de financement Pour les vies devant nous), Vance Badawey (député de Niagara-Centre) et Raymond Bourassa (président du Club Richelieu Welland)