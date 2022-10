Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) tenait son assemblée générale annuelle virtuellement le lundi 19 septembre.

Il s’agissait d’une occasion pour les membres des régions desservies par l’organisme de prendre connaissance des activités et programmes offerts au cours de la dernière année. L’assemblée était présidée par le président de l’organisme, Ernest Ndabahagamye.

En début de rencontre, des états financiers positifs ont été décortiqués par le comptable Lionel Guindon. Par la suite, la directrice générale du CSCHN, France Vaillancourt, a expliqué les grandes lignes du rapport d’activités. « Il va sans dire que la COVID est demeurée un défi d’envergure pour notre organisme et que ce fut une autre année éprouvante. Cependant, après plus de deux ans, nous avons développé les réflexes qui nous permettent de nous ajuster en un très court laps de temps. Les employés sont indéniablement des champions résilients et tenaces, car le calibre des services offerts au CSCHN demeure d’une excellente qualité, assure Mme Vaillancourt.

« Beaucoup d’attention et d’efforts ont ciblé la santé organisationnelle du Centre au cours des deux derniers trimestres de l’année. Tous les employés ont découvert leur style de collaboration, un exercice leur permettant d’apprendre à mieux comprendre son impact au sein d’une équipe, et adopter des stratégies efficaces pour mieux communiquer, ce qui, par le fait même, aide à mieux desservir la clientèle du CSCHN. Encore cette année, les chiffres parlent d’eux-mêmes avec une augmentation de 6 % de clients actifs pour un total de 10,967 clients. »

Mme Vaillancourt a également corroboré qu’en mars 2022, le CSCHN a reçu la confirmation que ses deux cliniques dentaires recevront du financement additionnel pour, entre autres, un dentiste à plein temps au site de Welland.

Toutefois, l’organisme fait face à certains défis. « Le recrutement et la rétention de professionnels bilingues, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans un autre champ de compétences, deviennent de plus en plus difficiles.

Le CSCHN reconnaît l’importance de chercher de nouvelles pistes financières et d’incorporer de la flexibilité au travail afin de demeurer compétitif dans un marché où il y a une pénurie d’employés. L’organisme tient à se positionner comme employeur de choix pour les nouveaux diplômés et les nouveaux arrivants qui désirent s’établir dans notre belle région.

Le Centre de santé veut être au cœur de la vie des francophones et être un élément rassembleur de toute la francophonie afin de contribuer à son épanouissement et à sa pérennité », conclut la directrice générale.

Le CSCHN participe aussi à un processus d’évaluation par un organisme externe vis-à-vis des normes fondées sur des données probantes. Le Centre de santé est certifié par le Centre canadien de l’agrément, une évaluation d’une tierce partie fondée sur des pratiques organisationnelles reconnues qui favorisent l’amélioration continue de la qualité et des services communautaires efficaces.

À la fin du rapport annuel, les membres ont trouvé un témoignage touchant de Linda D. – une amie et collègue de Julie Desrochers-Caron – infirmière auxiliaire autorisée au CSCHN pendant plus de 23 ans, qui est décédée le 28 janvier dernier. Un bel hommage à sa mémoire.

Photo 01 (capture d’écran) : France Vaillancourt, directrice générale