Une fête de l’Halloween virtuelle? Pourquoi pas! En cette année où les rassemblements sont on ne peut plus limités, c’est ce à quoi a été contraint le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) le mercredi 28 octobre. N’empêche, les jeunes participants ne s’en sont pas moins amusés.

Ce sont en effet les petits qui constituaient le public cible de cette activité mise sur pied par l’équipe du programme ON y va, celle du programme Avant et après l’école et les travailleurs d’établissement dans les écoles. Tous les organisateurs en ligne s’étaient déguisés.

Animée par Lynn Hadley, cette heure de divertissement a commencé par la présentation d’une capsule vidéo de Minivers, une série emblématique de la programmation pour enfants de la chaîne TFO.

Ayant pour thème l’automne et l’Halloween, cette vidéo a donné le ton au reste de la rencontre dont les premières minutes ont été consacrées à un concours de costumes. Carol-Lynn Deblois a alors pris le relais pour animer et les enfants, devant leur webcaméra, ont fièrement montré, les uns après les autres, les atours dont ils s’étaient parés pour l’occasion.

Dans le confort de leur foyer, les familles avaient aussi été invitées à se livrer à du bricolage, en particulier la décoration et la sculpture de citrouilles. Céline Grandbois et Patricia Fiardi ont convié les jeunes à présenter leur création et tous ont pu constater l’imagination investie par chacun dans cette tradition automnale.

Après une autre vidéo de Minivers, Rana Bshara a lu avec entrain une histoire – pour enfants, il va sans dire – intitulée Le sorcier amoureux dont les images étaient montrées à l’écran.

Cette activité a également permis aux employés du CSCHN de faire connaître certains programmes virtuels de l’organisme.

De plus, Jessie Fournier, consultante-ressource bilingue à Community Living Welland Pelham, a pris quelques instants pour faire la présentation de ses services en matière de développement intellectuel des enfants qui sont offerts par le biais de consultations en ligne.

Alors que la plupart des familles avaient fait une croix sur la récolte de friandises de porte en porte, cette brève célébration de l’Halloween aura peut-être été, pour certains enfants, la seule activité dédiée à cette fête populaire à laquelle ils auront pu participer. Ne reste plus qu’à espérer que Noël ne se passe pas en confinement.

PHOTO – Chaque enfant a présenté sa citrouille décorée.