Le Centre francophone Hamilton (CFH) a annoncé le 1er avril qu’il est récipiendaire d’une subvention de 47 700 $ sur 12 mois dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités – Source Fonctionnement, de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). Cette subvention permet à l’organisme de continuer à gérer ses installations et à offrir des expériences et des programmes aux Ontariens.

Les fonds reçus contribuent aux coûts de personnel, de fonctionnement, d’équipement et des nouvelles technologies pour continuer les services du camp et adapter la programmation et l’équipe à l’environnement numérique. « Le CFH a joué un rôle essentiel dans l’enrichissement de la culture et du patrimoine de langue française à Hamilton, déclare la députée provinciale Andrea Horwath. Grâce à l’appui de la FTO, le Centre dispose d’une capacité élargie d’adapter son offre de programmes et de services aux francophones et aux francophiles de Hamilton. Je tiens à féliciter le CFH pour le travail qu’il continue d’accomplir afin de nourrir le développement et la vitalité de la culture francophone. »

Grâce ses programmes socio-culturels et ses camps de jour, le CFH contribue au développement et à l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne. « Cette subvention de la FTO nous permet de continuer à accomplir de grands projets en transformant notre fonctionnement actuel, et nous aide à nous adapter à de nouvelles façons de travailler, indique Julie Jardel, directrice générale du CFH. Les fonds vont également permettre au CFH de maintenir sa viabilité à court terme et sa durabilité à long terme afin d’offrir des expériences et programmes, de répondre aux besoins changeants dans la prestation de programmes et de services et d’améliorer les expériences des visiteurs et des participants. »

Le fonds de subvention pour le développement des collectivités, financé à hauteur de 105 millions $ par le gouvernement de l’Ontario, offre du soutien aux organismes sans but lucratif et aux communautés autochtones œuvrant dans les secteurs des arts et de la culture, du patrimoine, du tourisme, du sport et des loisirs communautaires pour les aider à continuer de fonctionner et de créer de nouvelles attractions et expériences, ainsi que de nouveaux événements. Pour plus de renseignements sur le Centre francophone Hamilton, visitez www.centrefrancais.ca.

Source : CFH