Le Jour des Franco-Ontariens sera l’occasion pour plusieurs de renouer avec le plaisir offert par les activités du Centre francophone Hamilton (Centre francophone). En effet, l’organisme a prévu, pour le 25 septembre, une programmation susceptible de plaire à tous.

« À 11 h, il y aura un spectacle de Mehdi Cayenne qui a remporté trois prix au Gala Trille Or il y a quelques mois », mentionne Hannah Sholtz, agente de projet au Centre. Son concert d’une heure sera à l’image du répertoire éclaté du chanteur qui fusionne des influences très diverses qui vont du pop au funk.

C’est d’ailleurs cette variété dans les sons et les inspirations qui a conduit le Centre francophone à faire appel à lui. « C’est un artiste qui est un électron libre, commente Mme Sholtz. C’est un Franco-Ontarien, mais il touche à la francophonie de tout le monde. »

À 13 h, c’est un film familial qui attend petits et grands. Félix et le trésor de Morgäa, une production québécoise de 85 minutes, raconte l’histoire amusante et pleine d’action d’un jeune adolescent à la recherche de son père sur une île déserte mystérieuse.

L’oeuvre s’adresse aux jeunes de 6 à 15 ans, mais plaira sans aucun doute aux parents. « Il a été projeté à notre camp d’été et j’ai pas mal aimé le film », s’amuse Mme Sholtz.

Et où se déroulera cette belle et divertissante journée? Au Westdale Theatre, un partenaire de longue date du Centre francophone qui, avec le Conseil des Arts de l’Ontario, Patrimoine canadien, le gouvernement de l’Ontario et la Ville de Hamilton, contribuera à faire de cet événement une réussite.

Or, n’entrera pas qui veut au Westdale Theatre qui aura à ce moment-là une capacité d’accueil de 110 spectateurs seulement. En effet, ne l’oublions pas, le passeport vaccinal sera en vigueur en Ontario, de sorte que toute personne de 12 ans et plus devra montrer une preuve de vaccination. Les moins de 12 ans n’ont pas besoin d’être vaccinés, mais doivent être accompagnés d’un adulte qui l’est.

Les détails relatifs au protocole sanitaire et aux réservations se trouvent sur le site Web du Westdale Theatre (thewestdale.ca).

Il n’en coûte que 2 $ par personne (peu importe l’âge) pour assister au spectacle de Mehdi Cayenne et la même somme est demandée pour le film pour enfants.

Voilà une belle occasion de festoyer à prix modique en cette journée chère au coeur des Franco-Ontariens!

PHOTO (Courtoisie : CFH) – Mehdi Cayenne