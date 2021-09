Le jeudi 16 septembre, le centre commercial The Pen Centre, à St. Catharines, se voyait doté d’un nouveau venu. Or, ce n’est pas une boutique qui se trouve désormais dans des locaux à deux pas de l’entrée numéro 6, mais le Centre des bénévoles Meridian, inauguré ce jour-là en présence de nombreux invités et dignitaires.

Là, seront recrutés et formés les bénévoles qui offriront de leur temps à l’occasion des Jeux d’été du Canada (JEC) qui se tiendront du 6 au 21 août 2022. Le Centre servira également de kiosque d’information pour les résidents de Niagara désireux d’obtenir des renseignements sur ce grand événement qui se déroulera dans leur région.

On ne saurait trop souligner l’importance de ce récent développement dans l’organisation des Jeux. Rappelons que 4500 bénévoles devront être à pied d’oeuvre pour en assurer le succès. Les dénicher, leur expliquer leurs tâches et les coordonner ne sera pas une mince affaire. Le Centre servira de plaque tournante à cette imposante organisation et sera en service de septembre 2021 à la fin août 2022.

Plusieurs personnes se sont succédé pour s’adresser à l’assistance, à commencer par Susan Morin, présidente du Comité des langues officielles et maîtresse de cérémonie. « Je suis fière de travailler pour cette société hôtesse qui tient à tenir ces Jeux dans les deux langues, a commenté Mme Morin au cours de l’événement. Comment allons-nous le faire? En trouvant 600 bénévoles bilingues. »

Chaque intervenant y est allé de ses impressions personnelles.

Walter Sendzik, maire de St. Catharines, a expliqué que c’est l’engagement des communautés qui donne vie aux Jeux et qu’il s’agit, pour les bénévoles, d’une occasion unique de côtoyer des athlètes et leur famille.

Carol Phillips, présidente du Service de l’action bénévole, estime de son côté que l’inauguration du Centre constitue, symboliquement, le premier geste de bienvenue adressé par les Jeux à l’ensemble de la population canadienne.

Puisque le Centre des bénévoles Meridian porte le nom d’une institution financière, Wade Stayzer, agent en chef, Capital humain et culture au sein de cette même institution, de même qu’Helen Edwards, responsable marketing au Pen Centre, ont exprimé leur fierté d’être partie prenante de cet événement et de partager les buts de la communauté.

Jim Bradley, président de la Région du Niagara, a confié que, selon lui, les bénévoles sont les véritables ambassadeurs de la Péninsule et a ajouté qu’il ne faut pas oublier que les JEC font partie du parcours des athlètes olympiques.

Finalement, c’est à un bénévole, Paul Hébert, qu’il a été donné de s’exprimer. M. Hébert était de ceux qui ont donné de leur temps lors des Jeux d’hiver du Canada qui se sont tenus à Red Deer, en Alberta, en 2019. Son témoignage était éclairant quant à ce que vivront ceux qui se lanceront dans l’aventure à l’occasion des JEC. Il a invité les bénévoles potentiels à se fier à leur imagination et leurs habiletés pour les guider dans leur choix de responsabilités.

Les Jeux d’été comptent à présent 350 bénévoles officiellement inscrits. Or, bien plus de gens reçoivent une infolettre afin de maintenir leur intérêt pour cet imposant rassemblement. Ils auront l’occasion de s’inscrire bientôt en bonne et due forme puisque le portail Web à cet effet sera lancé le 25 octobre, afin de recevoir les demandes pour les activités qui se dérouleront pendant les Jeux dans des secteurs d’opérations aussi variés que le transport, la billetterie, l’alimentation, les relations de presse et les disciplines sportives.

PHOTO – La coupe du ruban s’est faite en présence de Shelly, la mascotte des Jeux d’été du Canada – Niagara 2022.