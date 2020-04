En raison de l’incertitude entourant l’évolution de la pandémie de la COVID 19, le Centre francophone Hamilton annonce des changements importants pour cette édition de la FrancoFEST, prévue initialement les 19 et 20 juin 2020 au parc Gage.

« Nous continuons d’observer en temps réel les directives gouvernementales, rappellent les organisateurs par voie de communiqué. Nos bailleurs de fonds et nos commanditaires s’accordent avec nos équipes pour mettre la santé et la sécurité de notre communauté au premier plan.

« L’équipe de coordination de la FrancoFEST évalue des alternatives pour célébrer la francophonie et nos artistes qui, maintenant plus que jamais, ont besoin de notre appui. Nous réfléchissons actuellement à une adaptation du programme du festival vers un format de diffusion en ligne. Nous examinons également la possibilité de reporter le festival sous sa forme habituelle à une date ultérieure. Plus de détails seront partagés dans les prochaines semaines.

« Nous savons que la FrancoFEST est un évènement très attendu par notre communauté et votre compréhension pendant cette période d’ajustement est fortement appréciée. Ces moments sont ceux qui prouvent la robustesse de nos réseaux et la résilience de notre communauté. Nous tenons à souligner le dévouement de nos bénévoles qui investissent (à distance) de leur temps et de leur énergie à planifier et à s’ajuster aux circonstances changeantes.

« Restez en sécurité, restez à la maison, mais surtout restez à l’écoute! »

SOURCE: Centre francophone Hamilton

PHOTO (archives Le Régional): La FrancoFEST 2019