À la suite du processus de recrutement d’une nouvelle coordination pour l’ACFO Régionale Hamilton, le conseil d’administration a décidé de retenir les services de gestion organisationnelle du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO).

Le CCO, organisation provinciale francophone de nature socio-économique, cumule plus de trois ans d’expériences réussies dans le domaine de la gestion organisationnelle et soutient, de cette manière, une dizaine d’organismes à but non lucratif et de coopératives dans la province et même en dehors du pays.

Dès à présent deux personnes sont affectées à la gestion opérationnelle de l’ACFO : Luc Ethier et Tam Tran. Luc sera responsable de l’exécution des tâches et Tam sera la nouvelle représentation de l’organisme dans la communauté. Ce binôme officiera à titre de coordination de l’ACFO dans la communauté, ce qui nous permettra de poursuivre efficacement nos projets communautaires.

Ce choix stratégique permettra à la fois de soutenir de manière durable le développement de l’ACFO et de nos communautés francophones, tout en en maintenant notre gouvernance communautaire traditionnelle et en réduisant considérablement le risque de roulement de personnel à la coordination de notre organisme.

SOURCE: ACFO Régionale Hamilton