Christiane Beaupré

Le 25 septembre est une date emblématique pour les Franco-Ontariens, symbolisant la fierté et la résilience d’une communauté francophone vibrante au sein de l’Ontario. Cette journée, reconnue officiellement en 2010 par le gouvernement provincial, célèbre l’héritage culturel et linguistique des francophones de l’Ontario, tout en soulignant leurs contributions continues à la société ontarienne.

L’origine de cette journée remonte au 25 septembre 1975, date à laquelle le drapeau franco-ontarien a été levé pour la première fois à l’Université de Sudbury. Conçu par Gaétan Gervais et Michel Dupuis, ce drapeau est rapidement devenu un puissant symbole d’identité pour les Franco-Ontariens. Ses couleurs et ses symboles racontent l’histoire et l’environnement de cette communauté : le vert représente les forêts d’été du Nord de l’Ontario, tandis que le blanc évoque les hivers enneigés. La fleur de lys rappelle les racines françaises, et le trille blanc, fleur emblématique de l’Ontario, souligne l’appartenance à cette province.

Depuis ce premier lever du drapeau, la Journée des Franco-Ontariens est devenue une occasion annuelle de célébration et de rassemblement pour la communauté francophone. Partout en Ontario, des cérémonies de lever du drapeau sont organisées devant les écoles, les mairies et d’autres institutions publiques. Ces cérémonies sont souvent accompagnées de discours, de chants et de moments de réflexion sur l’importance de la langue et de la culture françaises dans la vie quotidienne des Franco-Ontariens.

En plus des cérémonies officielles, le 25 septembre est marqué par une multitude d’activités festives. Des concerts, des spectacles de danse et des festivals sont tenus pour mettre en valeur la richesse culturelle des Franco-Ontariens. Les écoles francophones et les programmes d’immersion française organisent des activités spéciales pour sensibiliser les élèves à l’importance de cette journée et pour renforcer leur sentiment d’appartenance à la communauté francophone.

La reconnaissance officielle de cette journée par le gouvernement de l’Ontario a également favorisé le développement de politiques et de programmes de soutien à la communauté franco-ontarienne. L’une des initiatives les plus significatives en ce sens est la Loi sur les services en français, adoptée en 1986. Cette loi garantit que les membres de la communauté francophone ont droit à des services gouvernementaux en français dans les régions désignées. Elle est un pilier fondamental pour la protection et la promotion de la langue française en Ontario, permettant aux Franco-Ontariens d’accéder à des services essentiels dans leur langue maternelle.

Il existe actuellement 27 régions désignées en vertu de la Loi sur les services en français, couvrant environ 80 % de la population francophone de l’Ontario. Les régions désignées où les services en français devraient, en principe, être garantis par la Loi sur les services en français de l’Ontario sont les suivantes : cité de Toronto, cité de Hamilton, Municipalité régionale de Niagara (cités de Port Colborne et Welland), ville d’Ottawa, municipalité régionale de Peel (cités de Mississauga et de Brampton), ville du Grand Sudbury, comté de Dundas (canton de Winchester), comté d’Essex (cité de Windsor, villes de Belle River et Tecumseh, cantons d’Anderdon, Colchester North, Maidstone, Sandwich South, Sandwich West, Tilbury North, Tilbury West et Rochester), comté de Glengarry, comté de Kent (ville de Tilbury, les cantons de Dover et Tilbury East), comté de Prescott, comté de Renfrew (ville de Pembrooke; cantons de Stafford et Westmeath), comté de Russell, comté de Simcoe (ville de Penetanguishene; les cantons de Tiny et Essa), comté de Stormont, les districts d’Algoma, Cochrane, Kenora (canton d’Ignace), Nipissing, Sudbury, Thunder Bay (villes de Geraldton, Longlac et Marathon; cantons de Manitouwadge, Beardmore, Nakina et Terrace Bay), Timiskaming, comté de Middlesex (ville de London), district de Parry Sound (municipalité de Callander), comté de Frontenac (cité de Kingston), municipalité régionale de York (cité de Markham), cité de Sarnia.

Dans ces régions désignées, les célébrations du 25 septembre sont particulièrement vibrantes. Les cérémonies du lever du drapeau franco-ontarien, les festivals, les concerts, et les activités éducatives témoignent de l’engagement des communautés à préserver leur héritage linguistique. Ces événements sont souvent organisés en collaboration avec les conseils scolaires, les associations culturelles et les gouvernements locaux, soulignant l’importance des services en français et la vitalité de la communauté francophone.

La Journée des Franco-Ontariens est ainsi devenue un moment clé pour la communauté, permettant de rappeler les luttes et les victoires passées pour la préservation et la promotion de la langue française en Ontario. Elle est aussi une occasion de reconnaître les contributions des Franco-Ontariens à la diversité culturelle de la province et de renforcer les liens au sein de cette communauté dynamique.

En somme, le 25 septembre est un jour de grande importance pour les Franco-Ontariens. Il célèbre non seulement leur patrimoine culturel et linguistique, mais aussi leur résilience et leur détermination à maintenir leur identité unique. Cette journée est l’occasion de rendre hommage aux ancêtres qui ont pavé la voie et de transmettre aux générations futures la fierté d’appartenir à une communauté riche et diverse, au cœur de l’Ontario. La connexion entre cette journée et les régions désignées en vertu de la Loi sur les services en français souligne l’engagement de l’Ontario envers une société inclusive et diversifiée, où la culture et la langue française peuvent continuer de prospérer.

Photo (Le Régional) : Les francophones de Welland se rassemblent chaque année le 25 septembre pour lever fièrement leur drapeau franco-ontarien.