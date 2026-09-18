La communauté ivoirienne de Hamilton se rassemble autour du soccer

Au début de mois, l’Association de la communauté ivoirienne de Hamilton (ACIH) a réuni une cinquantaine de personnes au Heritage Green Sports Park à l’occasion d’une célébration du sport en famille. Pour cette deuxième édition : un après-midi placé sous le signe de l’exercice physique, de la convivialité et du rapprochement communautaire, avec l’objectif d’encourager la pratique du sport en français tout en renforçant les liens entre les familles francophones de Hamilton.

Organisée pendant la période estivale, l’activité est née de la volonté de créer un moment de rencontre où enfants, jeunes et parents peuvent se retrouver autour d’une activité sportive commune. Le soccer, largement pratiqué et apprécié au sein des communautés francophones, s’est imposé naturellement comme le moyen privilégié de réunir les familles.

Deux équipes, accompagnées de joueurs remplaçants, se sont affrontées dans une ambiance détendue. Pendant que les adultes et les jeunes participaient au match, les plus petits profitaient des différentes installations et animations mises à leur disposition. Un espace ouvert, un mini-stade de soccer et un terrain de volleyball permettaient ainsi à chacun de jouer à son rythme.

La dimension interculturelle de l’initiative constitue l’un de ses points forts. Si celle-ci est portée par la communauté ivoirienne, elle se veut ouverte à l’ensemble de la francophonie de Hamilton. Le soccer devient ainsi un langage commun permettant de rapprocher des personnes issues d’horizons différents.

« J’ai rencontré des Ivoiriens que je n’avais jamais vus auparavant. On mélange toutes les communautés francophones autour d’un amour commun : le soccer. C’est ce qui fait toute la beauté de cette activité. En été, c’est aussi une belle occasion de bouger, de profiter de l’extérieur et de passer du temps en famille », relate M. Traoré.

Pour le président de l’ACIH, les rencontres et les moments partagés constituent la plus grande réussite de l’initiative. La journée ne s’est d’ailleurs pas nécessairement terminée au coup de sifflet final. Certains participants ont choisi de rester au parc pour partager un repas, discuter et poursuivre les échanges. Une façon de prolonger une activité sportive qui se veut autant un espace de détente qu’un outil de rapprochement social.

L’ACIH entend poursuivre ses activités sportives au cours des prochains mois, en salle, avec toujours le même objectif : offrir aux francophones de Hamilton un lieu et une occasion de se retrouver autour du sport et de la convivialité.

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Photo : Les membres de la communauté ivoirienne étaient fiers de participer à cette activité. (Crédit : ACIH)