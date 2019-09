Grande journée au Centre international d’eau calme de Welland : le jeudi 5 septembre, François-Philippe Champagne, ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, annonçait l’engagement d’Ottawa à verser 29 millions $ dans l’organisation des Jeux d’été du Canada. Cet événement d’envergure se tiendra en 2021 dans la région du Niagara.

Une somme équivalente avait déjà été promise en août par le gouvernement provincial. Nul besoin de dire que les municipalités de la région se réjouissent de cette manne qui permettra la construction de nouvelles infrastructures et la réfection d’autres.

Comme le ministre Champagne l’a précisé, avec cet argent, deux nouveaux centres sportifs seront construits, sept autres seront rénovés et améliorés et des équipements sportifs de diverses natures seront achetés. Ces investissements auront un impact à long terme puisqu’ils bénéficieront aux résidents des 11 municipalités qui accueilleront les Jeux de même qu’aux étudiants de l’Université Brock.

Pendant son intervention à la suite de l’annonce, le maire de Welland, Frank Campion, a mentionné que cette subvention stimulera le développement économique et la création d’emplois. En ce qui concerne sa municipalité, le financement servira notamment à l’amélioration du Welland Sports Complex sur le chemin Quaker.

Au cours des Jeux d’été, les compétitions de six disciplines auront lieu à Welland : baseball, soccer, triathlon, canoë-kayak, natation et plongeon.

Au chapitre culturel, une soirée francophone se tiendra au parc Merritt le 20 août 2021. En effet, chaque municipalité sera associée à une province afin de mettre sur pied une soirée thématique conviviale et divertissante tout au long de la durée des Jeux. Considérant que c’est à Welland que réside la plus importante communauté de langue française de la région, il allait de soit que le Québec soit désigné partenaire pour cette ville. C’est donc un rendez-vous emballant qui sera proposé et qui permettra aux participants de passer du bon temps en compagnie de nombreux athlètes et le tout en français!

Les Jeux d’été du Canada se tiendront dans deux ans du 6 au 21 août. Outre les gouvernements provincial et fédéral, l’organisme Sport Canada a aussi contribué à leur mise sur pied à hauteur de 3 millions $. Les municipalités concernées et l’Université Brock paieront de leur côté le reste de la facture.

Pour plus d’information sur cet événement, consultez le site niagara2021.ca.

PHOTO (Crédit photo : Ville de Welland) – Quelques personnalités présentes à l’annonce. De gauche à droite : le maire de St. Catharines Walter Sendzik, le président de l’Université Brock Dr. Gervan Fearon, le député fédéral Chris Bittle, le ministre François-Philippe Champagne, le maire de Welland Frank Campion, le député fédéral Vance Badaway et le président de la Région du Niagara Jim Bradley