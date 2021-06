Les gouvernements, agences publiques et organismes cherchent souvent à s’informer en détail des besoins et attentes des nouveaux arrivants. Cette fois, c’est au tour de la Région de Waterloo de se pencher sur leur situation.

Certains résidents y sont déjà familiers avec cette approche puisque la Région de Waterloo conduit un sondage de cette sorte deux fois par année. Cette fois, c’est jusqu’au 21 juin que les immigrants (peu importe leur statut), réfugiés, étudiants internationaux, travailleurs temporaires étrangers et leur famille sont invités à partager leurs expériences, non seulement en termes de problèmes mais aussi de réussites, notamment en ce qui touche à la façon dont ils contribuent à leur société d’accueil.

La Région de Waterloo est également intéressée par leurs suggestions pour améliorer les services d’établissement et d’intégration.

Le sondage est accessible par l’entremise du site immigrationwaterlooregion.ca. Il est disponible en onze langues dont le français. Le sondage est anonyme et ne requiert que de trois à quatre minutes pour être rempli.

Les répondants peuvent également participer à un tirage et ainsi courir la chance de gagner des chèques-cadeaux et une carte Visa prépayée de 200 $. Il est nécessaire de fournir son nom pour s’inscrire à ce tirage mais il ne sera pas lié aux réponses fournies dans le cadre du sondage.

C’est le Partenariat d’immigration, constitué de plus de 60 organismes, associations et agences comptant des nouveaux arrivants au sein de leur clientèle, qui traitera les réponses pour en tirer les grandes orientations à prendre. Cette coalition articule ses interventions autour de trois champs d’action : l’établissement et les défis de la transition, l’employabilité et le marché du travail et le sentiment d’appartenance à la société d’accueil.

Ceux qui désirent répondre au sondage par téléphone, sur un formulaire papier ou par courriel doivent contacter le Partenariat d’immigration au 519-575-4757, poste 3172, ou à l’adresse ImmigrationPartnership@regionofwaterloo.ca. Toutes les réponses sont les bienvenues puisque chacune servira à brosser un portrait aussi complet et réaliste que possible des réalités auxquelles font face les nouveaux arrivants.