Le gouvernement de l’Ontario aide les personnes de l’ouest de l’Ontario à se préparer à une brillante carrière dans le secteur sidérurgique en s’associant aux employeurs et en investissant dans les formations financées par les fonds publics.

Le 10 septembre, David Piccini, adjoint parlementaire du ministre de la Formation et des Collèges et Universités, a annoncé un financement de 1,9 million $ pour Skills for Steel, un projet de formation innovant dans le secteur de l’acier. Grâce à ce projet, les travailleuses et travailleurs pourront acquérir les compétences techniques et professionnelles dont ils ont besoin.

Skills for Steel permettra également aux employeurs de profiter de services d’emploi spécifiques au secteur sidérurgique, notamment pour le jumelage et le placement des travailleuses et travailleurs et la rétention de la main-d’œuvre.

« Notre gouvernement sait que les employeurs cherchent des personnes aptes à pourvoir les postes vacants dans l’ouest de l’Ontario, a affirmé M. Piccini. En finançant des projets comme celui-ci, nous aiderons plus de 200 personnes à mettre leurs compétences à profit et à trouver de bons emplois permanents. Je suis fier que notre gouvernement investisse dans les personnes et dans leur potentiel. »

Le gouvernement accordera donc 1,9 million $ au YMCA de Hamilton-Burlington-Brantford pour que l’organisme aide plus de 200 travailleuses et travailleurs et chercheuses et chercheurs d’emploi à acquérir les compétences et l’expérience recherchées par les employeurs de l’ouest de l’Ontario. La formation sera donnée dans quatre localités à savoir Hamilton, Niagara, la région de Kitchener-Waterloo-Cambridge, et Brantford.

« Notre gouvernement est déterminé à créer des débouchés dans la sidérurgie. Ces fonds aideront le secteur à trouver les travailleuses et travailleurs qualifiés dont il a besoin pour se développer, a déclaré David Piccini. Le secteur sidérurgique à Hamilton occupe une place centrale dans l’économie de l’Ontario et joue un rôle important pour les autres industries, notamment le secteur automobile, le secteur énergétique et celui de la construction. C’est pourquoi nous aidons le secteur à prendre de l’expansion et à créer des emplois. »

Skills for Steel est l’un des 19 projets actifs que compte Compétences Ontario, un organisme provincial. Ces projets visent à jumeler les chercheurs et chercheuses d’emploi à une formation axée sur un secteur pour qu’ils obtiennent un bon emploi dans leur localité.

(Source : gouvernement de Ontario)

PHOTO: Hamilton