Le 4 octobre dernier, la Maison de la culture francophone du Niagara (MCFN) tenait son assemblée générale annuelle (AGA) en ligne. Il ne fut pas facile de rassembler un nombre suffisant de participants, plusieurs personnes ayant un contretemps ou, dans certains cas, étaient peut-être blasés du virtuel. En tout cas, l’organisme a fini par rassembler son monde et l’AGA a débuté, présidée par Muriel Thibault-Gauthier.

Les hauts faits de la dernière année (avril 2020 à mars 2021) ont été résumés par Béatrice Groux qui a fait la lecture du rapport d’activités. Le spectacle du groupe LGS avec participation de la chanteuse Susan Le Clerk, à l’occasion du Jour des Franco-Ontariens 2020, a été le moment fort de la programmation de l’organisme : les restrictions sanitaires avaient réduit l’assistance en présentiel à 100 personnes, mais plus de 10 000 internautes ont visionné le spectacle en ligne.

Soulignons que dans les semaines qui ont suivi, Mme Le Clerk a également procédé au lancement de son premier album.

Cela dit, la MCFN n’est pas allée aussi loin qu’elle l’aurait voulu. En effet, en juin 2020, la Fondation Trillium avait versé une subvention de démarrage à la MCFN, mais la COVID-19 a fait en sorte que les activités prévues ont été repoussées d’un an. C’est donc en septembre dernier que les projets initialement prévus ont commencé à prendre forme.

Au cours de l’AGA, les participants ont appris qu’il s’agit de la programmation culturelle destinée à six municipalités peu desservies sur le plan des activités francophones (Wainfleet, Pelham, Port Colborne, Thorold, West Lincoln et Niagara-on-the-Lake) et dont Stéphanie Filippi sera chargée du projet.

Débordant la fenêtre temporelle du rapport d’activités, Mme Thibault-Gauthier a fermé les livres sur celui-ci en rappelant que la MCFN a été d’une aide précieuse dans la mise sur pied de son café Saint-Jean au cours de l’été.

En ce qui concerne les états financiers, les revenus et les dépenses se chiffrent dans les deux cas à près de 12 000 $. Bien que ce soit une subvention qui constitue la plus grande part des revenus de l’organisme, les dons et commandites se sont avérés étonnamment élevés au cours de la dernière année à l’heureuse surprise des administrateurs, qui y voient un signe tangible de l’appui de la communauté.

Cinq postes étaient en élection à cette AGA, mais seulement trois ont trouvé preneur, Gérald Lagacé, Yolande Lécuyer et Suzanne Giroux s’engageant pour un mandat de deux ans.

La MCFN ne passera pas les derniers mois de 2021 dans l’oisiveté puisque deux spectacles sont en préparation. Quelques détails restent à fignoler, mais, le 20 novembre prochain, un concert devrait réunir toute la famille tandis que le 4 décembre, ce serait au tour de Susan Le Clerk de faire de même avec un spectacle de Noël.

En conclusion de l’AGA, Yolande Lécuyer a glissé quelques mots d’une initiative qui lui tient à coeur, soit la collecte de cadeaux pour les enfants faite en collaboration avec SOFIFRAN. Elle a fait appel à la générosité de l’assistance à cet égard.

Comme on peut le constater, c’est le temps des Fêtes qui sera de plus en plus à l’esprit des organismes, du moins en coulisses, afin de poser les bases de leur programmation hivernale.

PHOTO – Muriel Thibault-Gauthier a présidé l’assemblée.