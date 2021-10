Les rencontres régulières et informelles que prépare Muriel Thibault-Gauthier pour les aînés francophones de l’Ontario, particulièrement ceux de la région du Niagara, sont très courues. Au fil du temps, ces cafés thématiques sont devenus des incontournables. Le plus récent, le mercredi 29 septembre, avait pour thème « le Mexique » et rassemblait une vingtaine de participants.

En ce début d’automne avec des températures plus fraîches, il faisait bon de s’imaginer pouvoir passer une heure dans ce pays réputé, entre autres, pour ses plages et se laisser bercer par les vagues et la musique festive. De courtes vidéos pittoresques ont d’ailleurs charmé les aînés.

« Hola! », a lancé Mme Thibault-Gauthier, avec son magnifique sombrero de circonstance, afin de plonger les habitués du café virtuel directement dans l’ambiance mexicaine.

« C’est toujours un plaisir de se retrouver », dit-elle en levant son verre à la santé des participants rassemblés et à leurs progrès technologiques, du technicien Olivier Lechapt de la FARFO et des représentants d’organismes. Elle a rappelé avec fierté que leur magazine mensuel Clin d’œil, ce cahier d’activités qu’elle met en circulation auprès des aînés, est distribué à quelque 70 000 personnes en versions électronique et papier et que certains des destinataires sont également en France, au Mexique et aux États-Unis.

Pour saluer le départ de l’été, Olivier a mis en sourdine des airs de musique mexicaine et les participants ont été invités à partager leurs meilleurs moments de la saison estivale.

En voici quelques exemples :

Marie-Ange mentionne « qu’en août, elle est allée voir sa famille à Sudbury avec sa fille adoptive. Ce fut une semaine fantastique, dit-elle. J’ai eu l’occasion de visiter l’école résidentielle que mon père avait fréquentée quand il était enfant. »

Pour Nicole, un des moments heureux de l’été, a été de voir ses enfants, 10 ans et 6 ans, sur la plage, eux qui avaient passé les derniers mois à la maison, car les écoles étaient fermées. « Ils avaient un plaisir fou à jouer dans l’eau. J’étais heureuse de les voir s’amuser avec d’autres enfants. »

Au cours de cette heure passée virtuellement au Mexique, les participants ont également retrouvé leur jeu favori, le bingo. Cette fois, un « bingo mexicain » qui consistait à crier « hola! » lorsque tous les mots sur leur carte avaient été nommés. Yvonne Laferrière a été la première gagnante, suivie d’Hélène et de Sophonie.

Après le bingo, Mme Thibault-Gauthier a mentionné que le lendemain, le 30 septembre, était désormais le Jour de la vérité et de la réconciliation, connue auparavant sous le nom de Journée du chandail orange, pour commémorer les torts subis par les communautés autochtones et pour s’assurer que les séquelles des pensionnats ne soient jamais oubliées.

Puis elle a invité les gens à bouger un peu au son d’une chanson entraînante. « Voir ma mère danser, c’est spécial. Ça vient me chercher, dira-t-elle après l’intermède musical.

Puis les dernières minutes du café ont été consacrées au nouveau projet de bibliothèque dans le Niagara, et particulièrement avec L’ABC communautaire. En effet, Denise Lavigne, bibliothécaire à la retraite, a accepté d’y mettre sur pied une bibliothèque. Elle a donc fait appel aux participants du café virtuel qui ont des livres de langue française en bon état à donner afin de monter une bibliothèque pour adultes. « Des étagères seraient également les bienvenues », ajoute-t-elle. L’organisme est situé au 50, rue Dorothy à Welland et il est préférable de téléphoner (905 401-8566) avant de s’y rendre afin de s’assurer qu’il y a quelqu’un au bureau.

C’est avec le père Guy Bertin de la paroisse du Sacré-Cœur à Welland un habitué des cafés virtuels, que s’est conclu ce café mexicain qui marque aussi le début de l’automne. Celui-ci a souhaité à tout un chacun « de bonnes choses pour l’Action de grâce ».

À la prochaine!

PHOTO – Les thématiques s’accompagnent toujours de la présentation de musiques, vidéos et photos destinées à l’illustrer. Ici, des danseurs mexicains.