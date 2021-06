Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, a annoncé, le mercredi 26 mai, la nomination suivante en vertu du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l’accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et a pour but de veiller à la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d’excellence et d’intégrité.

Leanne E. Standryk, associée chez Lancaster Brooks & Welch LLP à St. Catharines, est nommée juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Madame la juge Standryk succède au juge R.A. Lococo (St. Catharines), qui a choisi de devenir juge surnuméraire à compter du 1er février 2021.

« Je souhaite à la juge Standryk beaucoup de succès dans l’exercice de sa nouvelle fonction. Je suis convaincu qu’elle servira bien la population de l’Ontario en tant que membre de la Cour supérieure », a déclaré M. Lametti.

Biographie

La juge Leanne E. Standryk est née et a grandi à Niagara Falls. Elle a obtenu son baccalauréat ès arts de l’Université Carleton et son baccalauréat en droit de l’Université Western en 1996. Elle a été admise au barreau de l’Ontario en 1998.

Au moment de sa nomination, la juge Standryk était associée principale chez Lancaster Brooks & Welch LLP, spécialisée en droit du travail et de l’emploi, en droits de la personne et en droit du sport. Elle a représenté des organisations sportives nationales, provinciales et communautaires. Elle a plaidé devant toutes les juridictions, des tribunaux administratifs et le Centre de règlement des différends sportifs du Canada.

Elle a également agi en qualité de médiatrice et d’arbitre dans le cadre de différends sportifs. Ancienne athlète de compétition et militante pour la sécurité dans les sports (SafeSport), la juge Standryk met son expérience à la disposition de plusieurs organisations sportives sur des questions comme la diversité, le sport sécuritaire et la bonne gouvernance.

Mme Standryk est fermement engagée dans le mentorat et a participé au comité organisateur du programme Courts in the Classroom. Elle continue de jouer le rôle de mentor auprès des jeunes en s’impliquant dans le programme Law Plus et gestion sportive de l’Université Brock.

Elle a fait également beaucoup de bénévolat et a siégé à plusieurs conseils d’administration, dont celui du YMCA de Niagara et de YMCA Canada. Elle s’est vu décerner le titre de Trustee Emeriti (administratrice émérite) par l’Université Brock. En novembre 2020, elle a été une des trois femmes élues au conseil d’administration de Hockey Canada et préside le comité de gestion du risque.

La juge Standryk profite des joies d’une famille élargie qui compte trois beaux-enfants. Elle reçoit avec gratitude le soutien indéfectible de son mari, Bruce MacDonald, aussi avocat, avec qui elle fait du bénévolat auprès de la communauté des avironneurs, du ski, du vélo et du canot dans les régions sauvages du parc provincial Algonquin, sous le bruissement des pins.

SOURCE – Justice Canada