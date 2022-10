Il y a plus d’un an, l’idée d’une bibliothèque francophone est née. Peu à peu, avec l’aide de maintes personnes, ce lieu a pris forme et s’est rempli de chefs-d’œuvre et d’idées à travers les écrits d’auteurs variés qui partagent leur savoir, leur imaginaire et leur vécu. Quelle richesse! Elle a vu le jour la bibliothèque Soleil, et elle brille de mille feux et de ses milliers de livres.

Elle propose, comme l’astre du jour, plusieurs rayons tels que la fiction, les biographies, la spiritualité, l’enrichissement personnel, la santé et plus. Mon rêve serait que la bibliothèque devienne un lieu de rencontre où la communauté peut se rassembler pour fraterniser, partager et échanger idées et intérêts.

Un endroit où chacun peut se sentir chez lui, peu importe sa nationalité, sa culture, ses croyances et où il est possible de s’épanouir, se divertir et s’amuser. Je profite de cette occasion pour remercier Muriel Thibault-Gauthier, qui a bien voulu m’appuyer dans cette aventure et les nombreuses personnes de partout en Ontario et au Québec qui ont généreusement fait don de livres.

Cette expérience m’a aussi permis de rencontrer et de travailler avec de nombreux bénévoles. Les heures qu’ils ont bien voulu m’accorder m’ont profondément touchée. Cette initiative est un succès grâce à chacun d’eux. Merci aussi au père Guy Bertin et à la Paroisse Sacré-Cœur de Welland qui a bien voulu nous accueillir dans une de leurs salles.

Pour accéder à la bibliothèque, il suffit de passer par l’entrée du bureau juste à côté du presbytère, et de là il suffit de suivre les indications. Les lieux sont aussi accessibles par ascenseur. Toutes les communautés francophones de Niagara Falls, Port Colborne, St. Catharines, Welland, Hamilton et les environs sont les bienvenues.

Ce service est offert gratuitement car la bibliothèque Soleil brille pour tous! La bibliothèque est ouverte avant et après les messes à l’église Sacré-Cœur de Welland. Passez le mot! Pour plus de renseignements, communiquez avec Mme Lavigne à l’adresse deniselavigne48@gmail.com.

Photo : Denise Lavigne dans le local de la bibliothèque Soleil