L’une des principales destinations touristiques du Canada, la région de Niagara attire quelque 13 millions de visiteurs chaque année pour profiter des attractions touristiques renommées : vignobles, musées, boutiques, restaurants, parcs locaux et les chutes.

Les dépenses du secteur touristique dans la région dépassent 2 milliards $ par année et ont des retombées importantes sur l’économie locale. Le gouvernement du Canada comprend l’importance du secteur touristique et des espaces communautaires dynamiques pour des destinations comme Niagara et il est déterminé à appuyer ces communautés alors qu’elles se remettent de la pandémie et se positionnent pour un avenir solide.

Le 12 octobre, la ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario (FedDev Ontario), Filomena Tassi, a annoncé l’octroi de plus de 8,2 millions $ à l’appui de 34 projets d’infrastructure touristique et communautaire dans la région de Niagara. Elle était accompagnée de Chris Bittle, député de St. Catharines, et de Vance Badawey, député de Niagara-Centre. Ces investissements, réalisés par le biais du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) et du Fonds d’aide au tourisme (FAT), créeront et revitaliseront les espaces communautaires et amélioreront les attractions touristiques pour accueillir plus de visiteurs et bâtir des communautés plus fortes et plus dynamiques.

L’annonce a été organisée par la Ville de St. Catharines, qui a reçu une contribution non remboursable de plus de 175 000 $ pour rénover le St. Catharines Museum and Welland Canals Centre. Grâce à cet investissement, la Ville installera de nouvelles expositions au musée et rendra l’entrée plus accessible.

De plus, Plenty Canada a reçu 180 000 $ pour installer de l’art public autochtone contemporain au parc Jordan Hollow à Lincoln, créant un parc culturel autochtone qui sera un lieu de rassemblement pour les membres de la communauté et les visiteurs, célébrant l’art et la culture autochtones dans la région.

Trente-deux autres projets dans la région de Niagara reçoivent du soutien pour améliorer les espaces communautaires et les offres touristiques, attirer les visiteurs et se préparer à la croissance future.

« Les espaces communautaires et les sites touristiques modernes et dynamiques attirent des millions de visiteurs dans la région de Niagara, créant des emplois et générant une croissance économique importante. Cet investissement aidera le St. Catharines Museum and Welland Canals Centre, Plenty Canada et 32 autres entreprises et organisations de la région de Niagara à améliorer les espaces publics et les expériences touristiques, profitant ainsi aux visiteurs et aux communautés locales », a déclaré Filomena Tassi.

« Notre gouvernement s’est engagé à faire en sorte que les secteurs touristiques, événementiels, culturels et communautaires bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour se relever des répercussions de la pandémie. L’investissement de plus de 8,2 millions $ fait une différence pour la région de Niagara, qui attire des millions de visiteurs chaque année », ajoute Chris Bittle.

« Ce financement nous aide à apporter des améliorations aux galeries, lesquelles offriront à nos visiteurs de nouvelles expositions, et contribuera à améliorer l’accessibilité de nos installations, ce qui permettra à toutes les personnes d’accéder plus facilement aux récits que nous avons à raconter », conclut Kathleen Powell, superviseure des services historiques et conservatrice du musée de St. Catharines.

Photo (Facebook St. Catharines Museum) : Kathleen Powell (à gauche) fait visiter le Musée maritime de St. Catharines à Vance Badawey et Filomena Tassi.