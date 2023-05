Richard Caumartin

Le grand jour de l’inauguration des travaux de la nouvelle aile du Foyer Richelieu Welland et du nouveau centre de soins palliatifs résidentiel d’Hospice Niagara, situé sur le même site que le Foyer, a eu lieu le lundi 2 mai en présence de nombreux dignitaires et représentants de la communauté francophone.

Le Foyer réaménagé aura une capacité doublée à 128 lits de soins de longue durée et 10 lits de soins palliatifs gérés par Hospice Niagara. La construction avait été retardée à cause de la pandémie de covid mais, depuis que les travailleurs ont mis le pic à la terre cet hiver, les travaux de fondation ont avancé rapidement.

« Ce jour marque une étape importante pour le Foyer Richelieu et un jour de réjouissances pour la communauté francophone de l’Ontario, car le Foyer offrira ses 128 lits à des résidents francophones afin qu’ils puissent recevoir des soins en français, adaptés à leurs besoins culturels et linguistiques », a déclaré Paul Calandra, ministre des soins de longue durée.

Parmi les autres personnalités qui se sont adressées à l’auditoire massé sous une tente aménagée pour l’occasion devant le terrain où les travaux ont lieu, il y avait la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones.

« Je suis très heureuse que l’investissement de 4,6 millions $ de notre gouvernement dans Hospice Niagara permette de créer des lits supplémentaires dans les centres de soins palliatifs et d’offrir aux patients et aux familles de la région de Niagara des soins de fin de vie empreints de compassion, indique la ministre Jones.

« En partageant les locaux de ce nouveau centre de soins palliatifs avec le Foyer Richelieu, les résidents du foyer de soins de longue durée pourront rester près de leur famille et de leurs amis dans leur collectivité et recevoir des soins palliatifs dans un cadre familier. »

Hospice Niagara était représenté par Archie Reynolds, vice-président, et sa directrice générale, Carol Nagy.

Les travaux de construction dureront environ deux ans et le nouveau bâtiment adjacent au Foyer pourra accueillir ses premiers résidents à l’été 2025 avec des améliorations conceptuelles, notamment des aires communes plus grandes et l’air climatisé dans l’ensemble de l’édifice.

Selon Sean Keays, directeur général du Foyer, « la conception est centrée sur deux sections résidentielles qui visent à créer des espaces de vie plus intimes et familiers pour un maximum de 32 résidents par section, avec des salles à manger et des salles d’activités, des salons et des chambres ».

Lors de cet événement, le ministère des Affaires francophones était représenté par la députée Natalia Kusendova, adjointe parlementaire à la ministre Mulroney. « Notre gouvernement est pleinement conscient qu’à l’heure actuelle, près d’un Franco-Ontarien sur cinq est âgé de 65 ans ou plus », confirme-t-elle.

« La magnifique région de Niagara compte par ailleurs une des proportions de personnes âgées les plus élevées en Ontario et au Canada. Mais il faut aller au-delà des chiffres pour dresser la véritable portée de la pelletée de terre que nous faisons aujourd’hui, ajoute Mme Kusendova.

« Nos aînés, véritables bâtisseurs de l’Ontario, ont mené de féroces combats pour construire des assises solides, qui profitent à notre francophonie aujourd’hui. Je parle de nos écoles, nos centres communautaires et nos associations citoyennes francophones. Il est désormais notre responsabilité de défendre les intérêts de nos aînés et de répondre à leurs besoins, y compris la possibilité de s’exprimer en français. »

La présidente du Foyer Richelieu, Muriel Thibault-Gauthier, a profité de l’occasion et de la présence des partenaires principaux du projet et de quelques donateurs pour les remercier comme elle seule peut le faire, avec beaucoup de sincérité et de compassion pour les aînés francophones de la région.

« Ce projet permettra de construire des lits de soins de longue durée dont Welland a grand besoin et de créer une communauté au sein d’une communauté pour les quelque 250 résidents qui vivent dans notre centre de soins francophone. Pour la première fois en Ontario, les services suivants seront offerts au même endroit dans le cadre du continuum de soins : vie autonome à la retraite, aide à la vie autonome, soins de longue durée, soins palliatifs ainsi qu’un centre communautaire et culturel. Ensemble, continuons à être des rayons de soleil pour les aînés francophones de notre région », a conclu Mme Thibault-Gauthier.

La conférence de presse s’est terminée par la prise de photos de la pelletée de terre officielle devant le chantier de construction et un cocktail a suivi.

Le gouvernement de l’Ontario a accordé 24 889 $ au Foyer Richelieu Welland en 2022-2023 pour l’achat d’équipement de diagnostic, d’une pompe à perfusion et d’un support, d’une machine d’aspiration et d’une formation spécialisée sur la démence pour le personnel, afin de fournir de meilleurs soins et d’aider les résidents à ne pas être hospitalisés. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un investissement de 20 millions $ accordés à 189 projets à l’échelle de la province par l’intermédiaire du Fonds pour les priorités locales, géré par Santé Ontario.

Photo : Les dignitaires (de gauche à droite) Paul Calandra, Natalia Kusendova, Sean Keays, Muriel Thibault-Gauthier, Carol Nagy, Sylvia Jones et Archie Reynolds procèdent à la pelletée de terre officielle lançant la construction du nouveau Foyer Richelieu Welland.