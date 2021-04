Le mardi 30 mars, Sébastien Aka Kouakou, coordonnateur de l’ACFO Régionale Hamilton, conviait deux représentants de la Clinique juridique communautaire, un organisme bilingue de Hamilton, à faire une présentation en ligne. C’est ainsi que les avocats Alexandra Oli et Jérôme Pommier ont abordé respectivement les thèmes du droit de l’immigration et du droit du travail.

Par le biais d’un cas fictif, Me Oli a ainsi fait le portrait des étapes et des programmes qu’un francophone rencontrera sur sa route s’il veut immigrer en Ontario avec sa famille.

Préoccupation majeure des immigrants, l’employabilité a été abordée d’emblée. Les conditions d’obtention d’un permis de travail et sa durée ont occupé les premières minutes de la présentation suivies des détails relatifs à l’obtention de la résidence permanente.

La présentatrice s’est attardée au programme Entrée Express parce que, à son avis, c’est le chemin le plus court pour faciliter l’établissement des nouveaux arrivants. Alexandra Oli a notamment parlé du programme des travailleurs spécialisés, de l’expérience canadienne, du pointage attribué pour les compétences en français, etc.

Fait intéressant, Entrée Express dispose d’un programme ontarien et d’un volet consacré aux travailleurs qualifiés francophones.

Après s’être établi en Ontario et avoir obtenu un emploi, un immigrant voudra faire venir sa famille. Me Oli a expliqué le processus relatif au parrainage en ce qui a trait au conjoint, aux enfants, aux parents, etc. avant de passer à l’étape ultime, celle de la demande de citoyenneté. Elle a conclu en invitant le public à contacter la Clinique pour toutes questions personnelles.

Son collègue, Me Jérôme Pommier, a enchaîné avec le droit du travail. Bien qu’il existe des normes du travail relevant du gouvernement fédéral, l’avocat a choisi de faire porter sa présentation essentiellement sur la Loi sur les normes d’emploi, une législation provinciale.

« Certains employeurs vont qualifier leurs employés d’entrepreneurs ou de travailleurs indépendants afin de ne pas leur faire profiter de la protection de la Loi sur les normes d’emploi », a prévenu Jérôme Pommier. En certaines circonstances, définir ce qu’est un employé est en effet moins évident qu’il n’y paraît : le degré d’autonomie vis-à-vis une entreprise est un déterminant majeur du statut d’un travailleur.

Me Pommier a abordé les grandes questions intéressant les employés : jours fériés, salaire minimum, heures de travail et heures supplémentaires, période de vacances et indemnité de congé en fonction de l’ancienneté, etc.

Les réalités plus sombres du monde du travail ont aussi été abordées : représailles ou harcèlement perpétrés par l’employeur, licenciement avec ou sans motif valable et ce qui distingue les deux, plaintes au ministère du Travail. etc.

L’avocat a suggéré aux membres de l’assistance de communiquer autant que possible par écrit avec leur employeur, ce qui pourra leur servir en cas de conflit.

Convier les francophones à mieux connaître leurs droits n’était qu’une activité virtuelle parmi d’autres offerte par l’ACFO qui multiplie ces temps-ci les rendez-vous sur le Web.

PHOTO – Sébastien Aka Kouakou, coordonnateur de l’ACFO Régional Hamilton