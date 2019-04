L’Ontario Federation of School Athletic Associations (OFSAA) regroupe 18 associations régionales sportives en milieu scolaire et coordonne un calendrier de championnats provinciaux dans diverses disciplines. C’est ainsi que du 4 au 6 mars, à Kenora dans le nord-ouest de l’Ontario, se déroulait la compétition de volleyball féminin catégorie A (écoles de 500 élèves et moins) et, parmi les équipes venues de partout pour tenter de se classer parmi les finalistes, figurait l’Académie catholique Mère-Teresa (ACMT) de Hamilton.

L’équipe de l’ACMT s’est aussi démarquée, cette année, au championnat de la ville de Hamilton, un exploit lorsque l’on songe que les joueuses étaient sélectionnées parmi un bassin de 340 élèves (220 si l’on ne compte que les élèves de la 9e à la 12e année) alors que les écoles anglophones comptent souvent trois ou quatre fois plus d’élèves. La compétition était donc très forte mais elle ne l’était pas moins à Kenora où les équipes gagnantes de chaque région ont toutes donné le meilleur d’elles-mêmes.

La formation de l’ACMT est composée de 10 filles de la 10e à la 12e année dont quatre sont inscrites à la Majeure Haute Spécialisation en sport. Elles consacrent toutes plusieurs heures par semaine à l’entraînement et leurs aptitudes en volleyball leur ont valu d’être approchées par des institutions d’enseignement postsecondaires afin d’y poursuivre leur cheminement sportif.

Leur réputation d’excellence dans ce sport est loin d’être surfaite puisqu’elles ont conclu le tournoi de l’OFSAA avec une médaille d’or accrochée au cou. Hé oui! C’est, dans cette catégorie, la plus haute distinction en Ontario que les filles de l’ACMT ont remportée à la grande joie de leurs camarades de classe.

À quoi attribuent-elles leur victoire? « D’avoir eu du plaisir », répond spontanément Olivia Rosewell. « Nos coachs nous ont poussées à être les meilleures », rappelle Toria Bouchard, rendant ainsi hommage à Michèlle Perron et Dave Perron. « On s’est encouragées les unes les autres », ajoute Chiara Bouchard. « On est une famille quand on joue au volleyball », commente Audrey Letarte-Bérubé, un constat qu’endosse Megan Miron pour l’élargir à l’ensemble de l’école : « Tout le monde venait à nos parties pour nous encourager ».

Pourquoi se sont-elles investies dans le volleyball plutôt qu’un autre sport? « Mes amies m’ont encouragée à essayer en 9e année » répond Alyssa Dixon, qui déjà se distinguait au basketball. « Quand j’étais petite, c’est le premier sport que j’ai essayé et, depuis ma 5e année, j’ai juste continué à jouer », explique Alexie Chevrier, ajoutant que ses parents l’ont encouragée à poursuivre dans cette voie. Elle n’est pas la seule dont la famille a influencé les intérêts sportifs : « J’ai choisi le volleyball parce que ma grande soeur y joue. Mme Michèlle est mon entraîneuse depuis que je suis jeune et c’est la raison pour laquelle je suis bonne! », lance, rieuse, Airlie Gingras.

« J’ai deux grandes soeurs qui jouent. J’ai commencé quand j’avais 7 ans », explique à son tour Graziella Assaf-Costabile, ajoutant que ses entraîneurs Dave Perron et Michèlle Perron ont aussi pesé dans son choix de continuer. Même son de cloche du côté de Leah Legendre : « J’ai commencé en 8e année. J’ai décidé de participer à ce sport parce que mes coachs m’ont proposé d’y jouer. J’aime cette équipe parce qu’on gagne souvent et ça me donne un rush d’adrénaline! »

Le plaisir de jouer, le sentiment de former une grande famille et, tout simplement, la passion du volleyball ont constitué la formule gagnante pour que ces filles forment une équipe championne! Pour conserver leur titre, elles devront mettre les bouchées doubles puisqu’une autre école francophone pas très loin de la leur a suscité la surprise au tournoi de l’OFSAA à Kenora. En effet, l’école Père-René-de-Galinée, de Cambridge, y a remporté le bronze. Une preuve de plus que le milieu scolaire francophone, bien que regroupant bien moins d’élèves que sa contrepartie anglophone, sait néanmoins tirer son épingle du jeu.

PHOTO – Premier rang, de gauche à droite : l’entraîneur Dave Perron, Megan Miron, Audrey Letarte-Bérubé, Chiara Bouchard, Toria Bouchard, Olivia Rosewell et l’entraîneuse Michèlle Perron. Deuxième rang, de gauche à droite : la directrice Pascale Salloum, Graziella Assaf-Costabile, Alyssa Dixon, Leah Legendre, Airlie Gingras, Alexie Chevrier et la directrice adjointe Angèle McMurray.