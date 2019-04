Le samedi 13 avril, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) invitait pour la première fois la population à participer à un jeu « trivia » à son point de service de Welland. Il ne s’agissait pas seulement d’une occasion de se divertir mais aussi de contribuer à la diversification des activités du programme S’amuser pour la vie.

En effet, cette soirée constituait une collecte de fonds destinée à l’achat d’équipement et à la formation des employés afin d’offrir au plus tôt cette nouvelle gamme de rendez-vous socioculturels et sportifs. Ceux-ci seront conçus pour des groupes d’âge spécifiques.

Ainsi, les enfants de 6 à 10 ans bénéficieront d’activités qui leur permettront de mieux faire face au stress et à l’anxiété, des problèmes de plus en plus fréquents même à un si jeune âge. Les préadolescents de 11 à 13 ans auront de leur côté accès à des classes de Zumba et à des camps de leadership, où ils apprendront le travail en équipe et la résolution de conflits. Quant aux adultes, qui souvent sont les parents des participants aux deux autres groupes, ils auront leurs propres classes de Zumba de même que des sessions de « boot camp », un entraînement sportif vaguement inspiré des exercices physiques pratiqués par les militaires.

« On espère aussi offrir plus d’activités. Présentement, on est à un jour par semaine : on aimerait augmenter cela lorsque l’on se sera donné le temps de former notre personnel », explique Myriam Quinn, agente d’information et assistante à la direction des services spécialisés au CSCHN. Le programme S’amuser pour la vie requiert la participation d’intervenants issus de plusieurs domaines afin de conférer une dimension holistique aux activités, aussi bonnes pour le corps que pour l’esprit.

« On a remarqué qu’il y a sans doute d’autres activités que les jeunes aimeraient », poursuit Mme Quinn, qui était également organisatrice principale et animatrice de la soirée « trivia ». Le « pound workout », qui joint rythme musical et exercices, de même que les groupes de discussion et d’activités pour garçons ou pour filles en sont des exemples.

Quant à la soirée offerte par le CSCHN, elle a rassemblé environ 90 participants. « Trivia » est un jeu de culture générale consistant à répondre correctement, en équipe, à des questions à choix de réponses. Le consistait en 10 séries de 8 questions chacune. Chaque série comprenait des questions tirées de toutes les catégories suivantes : histoire, géographie, faits divers, divertissements, animaux, citations, logos et sports. Un repas a été servi au cours de l’activité et une « penny sale » a permis à certains chanceux de mettre la main sur des livres, de la nourriture, des bouteilles de vin, des produits de beauté, etc.

Cette soirée a nécessité plusieurs mois de préparation et la participation des employés du CSCHN, d’entreprises et de parents des jeunes bénéficiaires du programme S’amuser pour la vie. Ce fut, en somme, un beau succès ayant rassemblé la communauté, aussi bien avant que pendant l’événement.

PHOTO : Le Centre de santé a reçu le soutien de la population pour cette activité de financement.