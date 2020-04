Après avoir immigré au Canada il y a environ trois ans et demi, Christelle Martin s’est mise en quête d’un débouché professionnel. Pâtissière de formation, son attention s’est portée sur un salon de thé de Fergus, à 20 minutes au nord de Guelph, qu’elle a acheté le 1er juillet 2019. Nommé Bentley House, le commerce est en voie d’être rebaptisé Ambiances Gourmandes.

« Le salon de thé, c’était une opportunité de faire de la pâtisserie, explique Mme Martin. Ce sont deux domaines qui se marient très bien. » Tout de même, avec un éventail de choix excédant les 200 sortes de thé, on ne peut pas dire que l’illustre breuvage occupe la portion congrue des activités de la boutique! En temps normal, les visiteurs peuvent, du lundi au samedi, venir s’asseoir dans une atmosphère intimiste et déguster thés et accompagnements divers ou emporter ce qu’ils ont acheté.

« En temps normal », oui, car la COVID-19 a mis en suspens à peu près tout. Pour le moment, moyennant les frais habituels de livraison, les clients peuvent commander en ligne de partout au Canada. La livraison est cependant gratuite à Fergus, Elora et Guelph, là où résident notamment les habitués du salon de thé, les clients se montrant fidèles à ce commerce enraciné dans la communauté depuis près d’une décennie.

Christelle Martin ne craint pas que la pandémie vienne mettre à bas Ambiances Gourmandes. « Je pense qu’on va passer ce moment de houle et que ça fera partie de l’histoire de la boutique, estime-t-elle. On est tous dans le même bateau. » Dès que cela sera possible, elle prévoit ouvrir et offrir la même gamme de produits qu’auparavant.

Ce qui ne veut pas dire que rien ne changera à long terme. La propriétaire a quelques idées qui lui trottent en tête pour bonifier son commerce, tels que diversifier le choix de pâtisseries françaises et proposer des ensembles de pique-nique à emporter.

Qui plus est, ayant rencontré des francophones et surtout des francophiles dans sa région, elle voudrait créer un cercle de conversation française. La demande est là : « Les gens me disent : “J’ai appris le français mais je manque d’opportunités de le parler” ». Membre du groupe Facebook Réseau-Franco Guelph, Mme Martin tient à garder contact avec la francophonie.

Avec un peu de chance, le début de l’été marquera la fin des mesures de distanciation sociale et les clients pourront continuer d’affluer chez Ambiances Gourmandes. D’ailleurs, Fergus et ses environs se distinguent par leur côté pittoresque et bucolique et valent bien une visite estivale. Voilà un beau prétexte pour faire, en famille ou avec des amis, un arrêt à la boutique de Mme Martin et faire l’expérience de la spécialité de la maison : l’afternoon tea typiquement britannique servi avec des sandwichs, gâteaux et scones. Autrement, chacun peut commander à la pièce ce qu’il désire : « On essaie d’avoir ce qu’il faut pour toutes les bourses et toutes les occasions », résume la propriétaire.

PHOTO (Courtoisie : Ambiances Gourmandes) : Établie dans le comté de Wellington, Mme Martin offre à sa clientèle une impressionnante sélection de thés et de pâtisseries faites maison.