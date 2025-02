Alexia Grousson

Pour plusieurs, l’hiver est synonyme de patins et d’aventures au grand air. C’est une période idéale pour partager des moments de plaisir en famille, dans une ambiance chaleureuse et festive. Que ce soit sur un lac gelé, une rivière bordée de neige, sur une patinoire intérieure ou extérieure, le patinage offre l’opportunité de créer des souvenirs mémorables. Les enfants, tout excités à l’idée de chausser leurs patins pour la première fois de l’année, sont souvent guidés par leurs parents. De leur côté, les plus expérimenté en profitent pour réaliser des figures ou simplement se laisser emporter par la sensation de liberté qu’offre le patinage.

Le Centre francophone de Hamilton (CFH) ne dévie pas à cette tradition hivernale. En effet, le patinage entre amis est devenu une activité annuelle. Pour la première session de l’année, une vingtaine de participants se sont retrouvés au Hamilton Waterfront, le 25 janvier. « C’est devenue une tradition. Cette activité est très attendue par les francophones. Nous sommes heureux de revoir les habitués et d’accueillir de nouveaux visages », commente Popina Muanga, chargé de projets au CFH.

C’est ainsi que le patinage, une activité accessible à tous, a réuni un public varié lors d’un événement convivial. Des familles, des couples, ainsi que des jeunes et des moins jeunes se sont rassemblées pour patiner. Chacun a apporté son matériel mais il était aussi possible de tout louer sur place.

« Cette année, je m’y suis prise à l’avance et j’ai pu contacter le site afin de mettre ma playlist sur les haut-parleurs de la piste. C’était vraiment super de les voir patiner et danser sur des musiques françaises », poursuit Mme Muanga.

Le CFH avait également prévu de quoi se réchauffer : chocolat chaud et café local. Il y avait même de la crème chantilly pour régaler les plus gourmands.

« Malgré le froid extrême en cette journée et que nous ayons dû partager la piste ainsi que la salle à l’intérieur avec plusieurs autres personnes, nous avons passé un moment chaleureux. Des participants ont démontré leur talent sur la piste alors que d’autres sont restés au chaud pour discuter, socialiser et passer du bon temps, tout en parlant français. Pour certains, c’est la seule sortie de patinage de l’année, alors nous sommes vraiment contents de proposer cette activité à notre communauté et qu’elle en profite », conclut Popina Muanga.

Au-delà du plaisir qu’il procure, le patinage à de réels bienfaits pour la santé. Il aide à améliorer l’équilibre, tonifie les muscles et permet de respirer un air pur et revitalisant. Mais ce qui rend cette activité particulièrement unique, c’est sa capacité à nous inviter à ralentir, à savourer chaque moment et à renforcer les liens. C’est un véritable instant de partage, un cadre idéal pour des retrouvailles en famille. Que ce soit pour se divertir, se dépenser ou simplement profiter de l’hiver, le patinage continue de capturer l’essence de cette saison magique et de faire le bonheur de tous.

Photo (CFH) : Le CFH offre du chocolat chaud pour se réchauffer.