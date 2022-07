Entre le 7 et le 20 août, les municipalités du Niagara organiseront à tour de rôle des événements festivaliers en soirée. Parmi les artistes en vedette figurent Scott Helman (nommé sept fois aux JUNO), The Trews (nommé six fois aux JUNO), Said The Whale (primé aux JUNO) et Susan Aglukark (lauréate de quatre prix JUNO).

Le fruit d’une collaboration entre la Société hôte de Niagara 2022, les 13 municipalités du Niagara et Tourism Partnership of Niagara, le festival culturel 13 sur 13 est une initiative inédite des Jeux du Canada. Les 13 municipalités de la région (y compris la municipalité régionale du Niagara) ont été jumelées avec l’une des 13 provinces ou l’un des territoires du Canada, avec qui ils organisent un événement culturel à entrée gratuite. Pendant leur événement, les municipalités présenteront du divertissement, de l’art et des expériences culinaires propres à son partenaire provincial ou territorial. Ainsi, les visiteurs auront l’occasion de découvrir les patrimoines culturels distinctifs qui définissent les différentes régions du Canada.

Au-delà des célébrations des provinces et territoires, le festival présentera une Journée de la fierté le 17 août. Cette initiative rassemblera les participants, les spectateurs et les bénévoles pour célébrer l’acceptation sociale, l’acceptation de soi, les accomplissements et la fierté de la communauté LGBTQI2S. Les divertissements mettront en valeur la diversité en matière d’orientation sexuelle et de genre de la collectivité du Niagara.

« Alors que nous travaillons de concert avec la municipalité régionale du Niagara et les 12 municipalités de la région, nous attendons avec impatience de vous accueillir cet été au festival culturel 13 sur 13, dit Doug Hamilton, président du conseil d’administration de la Société hôte de Niagara 2022.

« Ce festival spectaculaire permettra aux invités de profiter du patrimoine culturel de l’ensemble du Canada sans avoir à quitter Niagara et il contribuera de façon importante au rassemblement des Canadiens pour célébrer le sport et la culture après la pandémie. »

« En tant qu’Ontarien, je suis très honoré de participer à cet événement incroyable, dit Scott Helman, auteur-compositeur-interprète qui a reçu de multiples nominations aux prix JUNO et qui donnera un spectacle lors de l’événement festivalier du 14 août.

« Le Canada est un pays extraordinaire avec du talent illimité, dans le studio comme sur le terrain, et c’est formidable de savoir que je suis originaire d’un pays qui s’engage pleinement à admirer et à célébrer ce talent tout en soulignant la diversité qui nous permet de nous épanouir. J’ai très hâte de monter sur la scène! »

