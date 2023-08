Alexia Grousson

Après avoir célébré la fête des Mères en mai dernier, l’organisme Sofifran a décidé pour la première fois de souligner en communauté la fête des Pères, le 18 juin, au parc de l’école Princess Elizabeth à Welland.

« Nous n’avions pas l’habitude d’organiser une célébration à cette occasion, mais à la suite d’une demande de la communauté, nous avons décidé de nous donner rendez-vous pour un après-midi ensemble, en l’honneur des papas », précise Fété Ngira-Batware Kimpiobi, directrice générale de Sofifran.

Les pères ont pu profiter de ce rendez-vous amical pour jouer au soccer. « Avec les femmes de la communauté et les membres de Sofifran, nous avons fait cuire du poulet, des saucisses et d’autres viandes sur le barbecue. Pendant ce temps, les hommes ont organisé plusieurs matchs amicaux de soccer entre eux. Ils ont mélangé les équipes avec des jeunes et des adultes », ajoute Mme Kimpiobi.

Pour l’occasion, un DJ bénévole de la communauté a joué des listes de lecture pour faire danser petits et grands. Plus de 70 personnes, dont des réfugiés et des familles nouvellement arrivées dans la région, étaient présentes.

« C’était vraiment sympathique. Il y avait beaucoup de jeunes et c’est ce que nous essayons de développer au sein de notre organisme, plus d’activités pour eux, surtout au cours des mois d’été ou des vacances. Nous sommes vraiment contents et la communauté également. Nous allons recommencer l’année prochaine », assure la directrice générale.

Photo : Sofifran: Les pères ont organisé des matchs de soccer