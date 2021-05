Il était bien difficile de résister à l’invitation de Muriel Thibault-Gauthier pour passer une heure au Café hawaien virtuel en compagnie d’aînés francophones d’un peu partout dans la province et même au-delà des frontières ontariennes. Surtout lorsque la température frôle les 8 degrés Celsius dans le sud-ouest de l’Ontario – comme c’était le cas le mardi 11 mai.

En fait, ils étaient venus principalement de la péninsule du Niagara, de Hamilton, d’Ottawa, de Sudbury, de Hanmer et même de Montréal pour se prélasser au soleil virtuel ce jour-là. De véritables retrouvailles mensuelles pour les participants qui se rassemblent en ligne depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Chaque rencontre a son thème qui lui est propre. En avril, c’était un Café-western. En mai, un Café hawaien. Et en juin, place au Café franco-ontarien.

Orchestrée d’une main de maître par Mme Thibault-Gauthier, l’activité est des plus populaires et très attendue. Un rendez-vous incontournable! Pour l’occasion les participants avaient été invités à porter un vêtement ou un accessoire de style hawaien (fleurs, collier, blouse ou chemise fleurie ou avec des couleurs vives, chapeau). Et comme c’est souvent le cas sur les îles, à avoir un verre de « quelque chose » en main.

« Il mouille. Il fait frette. Pensez chaleur et voyage. Aloha », clame haut et fort l’animatrice dynamique. Puis, elle propose quelques « toasts » en prélude à l’aventure : le premier « à notre santé », le deuxième « à notre résilience, notre courage » et le troisième « à notre détermination à vouloir survivre la pandémie ».

Mme Thibault-Gauthier a profité de l’occasion en cette deuxième semaine de mai pour demander au père Robert Hétu, responsable des quatre paroisses francophones du Niagara, de bénir toutes les mamans et grands-mamans présentes avant de poursuivre l’activité avec quelques minutes de méditation.

« Au Café virtuel, on se détend, on oublie notre stress et nos problèmes, dit-elle. Imaginez que vous êtes sur une plage des îles d’Hawaii. » Puis, le technicien d’office et employé de la FARFO du Sud-Ouest, Olivier Lechapt, a emmené tout ce beau monde dans l’archipel du Pacifique par le biais d’une vidéo propice à la méditation.

Bien détendus, les 36 « Hawaiens et Hawaiennes » d’un jour ont ensuite trouvé des mots commençant par chacune des lettres du mot ALOHA. De plus, avant de commencer la partie de bingo lié à la thématique du jour, ils ont assisté à un numéro de danse virtuel interprété par des fillettes de cet État américain.

Le thème de la fête des Mères a refait surface après que Gaétane et la maman de Muriel Thibault-Gauthier aient été les premières à dire « ALOHA », ce qui signifiait que leurs listes de mots respectives faisaient d’elles des gagnantes du bingo.

En effet, pour clore l’activité mensuelle, deux chansons ont été offertes aux mamans : La vie en rose et Maman, et tout un chacun pouvait chanter en même temps que les interprètes sur la vidéo.

Tel que mentionné précédemment, le prochain rendez-vous sera celui du 24 juin, la fête de la Saint-Jean. Mme Thibault-Gauthier a informé son auditoire que les organismes et les clubs de partout en Ontario sont invités et auquel se joindront maires et dignitaires francophones et francophiles. « Portez du vert et du blanc, ce sont nos couleurs », rappelle-t-elle.

Elle a également précisé que la retraite de deux piliers communautaires – l’un du Niagara et l’autre d’ailleurs en Ontario – sera souligné.

Soyez au rendez-vous donc le 24 juin, alors que le Café franco-ontarien offrira un spectacle de chansons à répondre. « La pandémie ne peut pas nous enlever notre fierté d’être francophone », conclut Mme Thibault-Gauthier, avant de procéder aux remerciement d’usage.

PHOTO – Hawaiiens et Hawaiiennes d’un jour