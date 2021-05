Connaissez-vous le Canal Vivre+? Initié au début du printemps, il s’agit d’émissions produites chaque semaine et mises en ligne sur le site web de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO).

Ainsi, le public est invité à visionner Il était une fois…, animée tous les lundis à 19 h par Fayza Abdallaoui et qui constitue toujours une occasion de découvrir le parcours d’un immigrant. À la grille horaire figure également Tranches de vie qui est présentée les mercredis à 19 h par Mathilde Hountchégnon et qui porte sur l’importance de la transmission entre générations, les expériences et les moments vécus. Puis, les jeudis à 19 h, c’est Sagesse Inc. qui attend les téléspectateurs, une émission animée par Sabine Daniel et qui s’adresse aux entrepreneurs de 55 ans et plus.

Toutes les émissions demeurent accessibles sur le site après leur diffusion, plus précisément à farfo.ca/vivre/en-direct/.

Le format est très similaire dans les trois cas : des entrevues intimistes de 30 à 40 minutes dans une ambiance faite pour que les invités aussi bien que les téléspectateurs se sentent confortables et interpellés. La production est très professionnelle et, bien que les distances et les restrictions sanitaires ne permettent pas aux animatrices et aux personnes reçues en entrevue de se retrouver face à face, il n’est demeure pas moins que ces échanges ne souffrent pas de la piètre qualité sonores ou visuelles qui affectent parfois les rencontres en ligne.

Quant aux personnalités interviewées – qui ne sont pas toujours des aînés –, elles regroupent aussi bien des gens « ordinaires » au parcours inspirant que des personnes qui se démarquent par leurs fonctions. Dans ce dernier cas, on peut penser à la député France Gélinas, au représentant d’Ottawa à la FESFO Jean-Philippe Bisson, au directeur principal du contenu à TFO Claude Sauvé, etc.

D’ailleurs, le lundi 17 mai, c’était au tour de Fété Kimpiobi d’être reçue à Il était une fois… pour y raconter son histoire.

La directrice générale de SOFIFRAN et membre du conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français (UOF) a dans un premier temps résumé son cheminement : originaire de la République démocratique du Congo, elle s’est établie au Canada en 1999. Au gré des questions de l’animatrice, Mme Kimpiobi a abordé des thèmes qui lui sont chers : l’enracinement culturel, la prise de parole par les femmes issues de l’immigration, la francophonie internationale, l’UOF, etc.

Ce contenu de qualité mis en ligne par la FARFO cible bien entendu les aînés mais tous peuvent y trouver quelque chose d’intéressant. C’est donc un rendez-vous chaque semaine, et trois fois plutôt qu’une!

PHOTO – Fayza Abdallaoui (à gauche) et Fété Kimpiobi