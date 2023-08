L’organisme ViaCASA, dont mission est de renforcer la solidarité et l’entraide entre les communautés et de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales, a organisé un barbecue communautaire au parc Montebello de St. Catharines, le 2 juillet, pour célébrer la fête du Canada. Cet évènement était organisé au profit des communautés des régions de Niagara et de Hamilton.

« L’objectif était de briser l’isolement pendant la fin de semaine de la fête nationale et de persuader un plus grand nombre de personnes à promouvoir la diversité dans un milieu multiculturel. Malgré la pluie, une centaine de personnes ont participé à la célébration », raconte Kankou Camara, présidente de l’organisme.

Source : ViaCASA

Photo : De nombreux jeunes sont venus avec leurs familles au barbecue communautaire.